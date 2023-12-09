Eski BM Yetkilisi: Çin ve Avrupa Arasındaki Bağların Koparılması Aptallık

Eski Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Yardımcısı ve Eski BM Çevre Programı İcra Direktörü Erik Solheim, Çin ve Avrupa arasındaki bağların koparılmasının ve riskten arındırılmasının zararlı olacağını savundu. Solheim, bu durumun küresel ekonomik büyümeyi sınırlayacağını ve acil küresel sorunlara işbirliği engeli oluşturacağını belirtti.

Solheim, "bağları koparmak" ve "riskten arındırmanın" Çin ve Avrupa için zararlı olacağını, küresel ekonomik büyümeyi ciddi şekilde sınırlayacağını ve acil küresel sorunlar karşısında işbirliğini engelleyeceğini savundu.

OSLO, 9 Aralık (Xinhua) -- Eski Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Yardımcısı ve Eski BM Çevre Programı İcra Direktörü Erik Solheim, "Bazı politikacılar Avrupa ülkelerinin Çin'le bağları koparma ya da riskten arındırılması gerektiğine inanıyor ancak bu fikir tam bir aptallık" dedi.

Solheim Perşembe günü Xinhua'ya verdiği bir röportajda, "bağları koparmanın" ve "riskten arındırmanın" Çin ve Avrupa için zararlı olacağını, küresel ekonomik büyümeyi ciddi şekilde sınırlayacağını ve acil küresel sorunlar karşısında işbirliğini engelleyeceğini savundu.

24. Çin-AB Zirvesi bu hafta Beijing'de gerçekleştirildi. Solheim, karmaşık jeopolitik ortamda zirvenin Çin-AB ilişkilerini güçlendirmek için bir fırsat olarak öneminin altını çizdi.

Zirveyi hem Çin hem de AB için olumlu bir ivme olarak nitelendiren Solheim, iki dev ekonomi arasındaki işbirliğinin dönüştürücü potansiyeline vurgu yaptı.

Solheim, "Çin ve AB'nin birlikte çalışması halinde çağımızın tüm büyük meselelerinin üstesinden gelmenin daha kolay olacağını tahmin etmek zor değil. Çevrenin tahrip edilmesi, iklim değişikliği, küresel yoksulluk, Ukrayna, Gazze ve diğer yerlerdeki çatışmalar, kısacası Güneş'in altındaki her mesele Çin ve AB işbirliği yaparsa daha kolay çözülür" dedi.

Çevre ve kalkınma konularında uzman olan Solheim, Çin ve Avrupa arasında yeşil sektörlerde daha derin bir işbirliği çağrısında bulundu.

Solheim son on yılda çevre ortamında önemli bir değişim yaşandığını ve Çin'in artık çoğu yeşil sektörde lider konumda olduğunu belirtti.

Eski BM yetkilisi, "Çin yeşil dönüşüm için vazgeçilmez bir ülke. Avrupa'nın rekabet edebilmesi için katetmesi gereken çok yol var. Avrupa ve Çin arasında karşılıklı yeşil yatırımları, yenilenebilir teknoloji alışverişini teşvik etmeli, Afrika ve ötesindeki gelişmekte olan ülkelerin yeşil büyüme yaratmalarına yardımcı olmak için birlikte çalışmalıyız" dedi.