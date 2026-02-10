Esenyurtlular, 1 milyonu aşan nüfusu anlattı

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre, İstanbul'un Esenyurt ilçesi 1 milyon 3 bin 95 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık ilçesi oldu.

Nüfusuyla bazı ülkeleri geride bırakan Esenyurt'taki yoğunluğu, AA muhabiri Esenyurt Belediyesi Başkanvekili Can Aksoy'a, ilçede yaşayanlara, esnaflara ve gayrimenkul sektörü temsilcilerine sordu.

Esenyurt Belediyesi Başkan Vekili Can Aksoy, ilçe nüfusunun 1 milyonu aşmasının hem gurur hem de sorumluluk getirdiğini söyledi.

Aksoy, "Bu yılki verilere göre, Esenyurt ilçemiz 1 milyon 3 bin 95 kişiyi geçti. Nüfus yoğunluğumuz daha da arttı. İnşallah bu şampiyonluğumuzu daha iyi yaşam kalitesiyle buluşturmak istiyoruz. Tabii bu birincilik ilk başta insana hoş gelen bir tebessüm yaratıyor. Fakat yoğun nüfus, beraberinde kronik kent sorunlarını getiriyor. Ekibimizle birlikte hedefimiz bu sorunları azaltmak." diye konuştu.

Nüfus artışının ilçe yönetimi açısından ciddi zorluklar barındırdığını vurgulayan Aksoy, en büyük sorunun ulaşım ve trafik olduğunu belirtti.

Aksoy, "Yapmış olduğumuz anketlerde en birincil problem yol, ulaşım ve trafik. İlçemiz Türkiye sanayi üretiminin yüzde 6,7'sini üretiyor. Bu ciddi bir sanayi ve çalışan yoğunluğu demek. Bu da trafik sorununu beraberinde getiriyor. Bu sorunu çözmek için altyapı projelerimizi hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

İlçede kişi başına düşen yeşil alan miktarının yeterli olmadığını ancak yaptıkları çalışmaların ardından son 16 ayda yeşil alan miktarını yüzde 34 artırdıklarını kaydeden Aksoy, şöyle devam etti:

"Son açtığımız Mimar Sinan Millet Bahçesi ile 180 bin metrekarelik yeşil alan kazandırdık. Ancak yeterli değil. Kıraç'ta büyük bir millet bahçesini Çevre Bakanlığımızla birlikte projelendiriyoruz. Esenyurt, yaklaşık 40 yıllık yoğun ve dikey kentleşmenin olduğu bir ilçe. Genişleme alanımız yok. Bu nedenle mevcut alanların kalitesini artırıyoruz. Atıl alanları 'Nefes Bahçeleri'ne dönüştürüyoruz."

"Asayişte 17'nci sıradayız ancak ekranlarda sürekli birinciymişiz gibi yansıtılıyor"

Esenyurt'un güvenlik açısından haksız bir algıyla karşı karşıya olduğunu dile getiren Aksoy, "Basında gördüğünüz Esenyurt ile yaşadığımız Esenyurt aynı değil. Kayıtlı nüfus 1 milyon ama gün içinde 1,5 milyona yaklaşan bir hareketlilik var. Yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul'da asayişte 17'nci sıradayız ancak ekranlarda sürekli birinciymişiz gibi yansıtılıyor." dedi.

Aksoy, yeni karakollar, MOBESE sistemleri ve güvenlik birimleriyle altyapının güçlendirileceğini belirterek, "Hedefimiz 17'nci sıradan son sıralara gerilemek. Birinci olduğumuz alan ise sanayi üretimi. İstanbul'da sanayi üretiminde birinciyiz." ifadelerini kullandı.

Eğitim ve sağlık alanında ciddi yatırımların planlandığını aktaran Aksoy, "Bu yıl 13'ü kamu, biri hayırsever desteğiyle olmak üzere 14 okulun yapımı sürüyor. Diş hastanemiz ve 100 yataklı devlet hastanemiz yatırım programına alındı. Ayrıca 85 bin metrekare kapalı alana sahip büyük bir adliye de Esenyurt'a kazandırılacak." dedi.

"Konut talebi artıyor"

Gayrimenkul danışmanı Murat Kaya, Esenyurt'un nüfusunun 1 milyonu aşmasının konut talebini doğrudan etkilediğini söyledi.

Esenyurt'a olan yoğun talebin nedenlerine değinen Kaya, ilçenin kozmopolit yapısına işaret etti. Kaya, "Burada çok fazla nüfus var. Geniş aileler, dışarıdan gelenler, yabancılar var. Çok kozmopolit bir bölge. Her kültürden insan var. Bu yüzden konut talebi hiç azalmıyor, aksine artıyor. Diğer ilçelere oranla konut fiyatlarının daha düşük olması da bu nüfusu artırıyor." diye konuştu.

Nüfus artışının olduğu bölgede konut dinamizminin hiçbir zaman eksilmeyeceğini dile getiren Kaya, artan inşaat maliyetleri nedeniyle yeni projelerin azaldığını belirtti. Kaya, "5 sene öncesine kadar çok fazla yeni bina ve proje vardı. Enflasyonla birlikte inşaat maliyetleri arttı, bu da yeni projeleri azalttı. Yeni binalar olmayınca eski binalarla idare ediliyor. Talep çok ama o talebe oranla konut sunumu yeterli değil." değerlendirmesini yaptı.

Kaya, konut tercihlerinin sosyolojik yapıya göre şekillendiğini, bekarların 1+1, geniş ailelerin 3+1, çekirdek ailelerin 2+1 daire istediğini, her talebe yönelik konut olduğunu, talep doğrultusunda uygun daireleri sunduklarını aktardı.

Diğer ilçelerden Esenyurt'a göçün nedenlerinden birinin de kentsel dönüşüm olduğunu dile getiren Kaya, "Bazı ilçelerde konut sayısı fazla ama binalar çok eski. 30-35 yıllık yapılar var. Kentsel dönüşümden kaçan insanlar bu tarafa yöneliyor." ifadelerini kullandı.

Esenyurt'un yatırımcılar için de cazip bir bölge olduğunu belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Yatırımcı elinde 2-3 milyon lirası varsa tarla, altın ya da vadeli yerine buradan konut alıyor. Ayda 20-25 bin lira, hatta 30 bin lira kira geliri elde edebiliyor. Binalar yeni, kat mülkiyetli. Amortisman süresi bazı dairelerde 7-8 yıla kadar düşebiliyor. Bu da yatırımcıyı cezbediyor. En çok talep edilen daireler 1+1'ler ve metrobüse yakın bölgeler."

Esenyurt'ta müteahhitlik yapan Fon Yap Yönetim Kurulu Başkanı Üzeyir Evrenk, ilçedeki nüfus yoğunluğunun gayrimenkul sektörüne olan talebi artırdığını söyledi.

İlçenin hem yurt içinden hem de yurt dışından yoğun göç aldığını, bu durumun ilçenin büyük sanayi kuruluşlarına olan yakınlığından kaynaklandığını belirten Evrenk, "Bu olumlu bir durumdur. İnsanların bir arada yaşama kültürü açısından değerlidir. Esenyurt bu anlamda ülkeye katma değer üreten bir ilçemizdir. Bunun sosyoekonomik ve ekonomik yansımalarının da toplumda olması önemlidir." dedi.

İlçede artan nüfus ve göçle birlikte konut ihtiyacı ve talebinin de arttığına dikkati çeken Evrenk, Esenyurt'ta katma değeri yüksek, kaliteli konut üreten firmaların olduğunu söyledi.

Evrenk, Esenyurt'un yatırım açısından da önemli bir ilçe haline geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Esenyurt artık insanların yatırım yapabileceği, konut alabileceği İstanbul'un en önemli ilçelerinden biridir. Altyapı sorunları çözüldükçe insanlar burada daha rahat ve konforlu bir şekilde yaşamaya devam edecektir. Esenyurt, İstanbul'un en büyük ilçesidir. Nüfusu, jeopolitik yapısı önemlidir ve Türkiye sanayisine büyük ölçekte katma değer üretmektedir. İnşallah gelecekte genç nüfusu ve dinamik yapısıyla Türkiye'ye adını daha güçlü şekilde duyuracaktır."

İlçedeki en büyük sorunlardan birinin trafik olduğuna işaret eden Evrenk, özellikle metro gibi toplu ulaşım projelerinin hayata geçirilmesinin hem kent trafiğini hem de ilçedeki yoğunluğu önemli ölçüde azaltacağını sözlerine ekledi.

Vatandaşlar kalabalıktan şikayetçi

İlçede 8 yıldır kuaförlük yapan Mirali Akkaya, Esenyurt'un çok kalabalık olduğunu belirterek, "Esnaf için iyi ama eskiden daha sakindi. Şimdi bir tık fazla kalabalık. En büyük sorun kiralar." dedi.

Kuryelik yapan Serkan Mutlukan, "Artık kendi memleketimde gibi hissetmiyorum. Özellikle Esenyurt'ta çok yabancı var. Nüfus artışının en büyük sebebi göç ve kiraların diğer ilçelere göre daha uygun olması." ifadelerini kullandı.

Doğma büyüme Esenyurtlu olan taksici Onur Yılmaz, "Çoğu ülkeden daha kalabalık oldu. Göç çok fazla. Yaşamın daha ucuz olması insanları buraya çekiyor." diye konuştu.