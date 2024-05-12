Esenyurt'ta silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

(İSTANBUL)- Esenyurt'ta bir kişinin yaralandığı, 16 yaşındaki A.E.Ö.'nün ise hayatını kaybettiği olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan biri tutuklanırken, diğerinin ise mahkemeye sevk edildiği belirtildi.

10 Mayıs'ta İstanbul Esenyurt Zafer Mahallesi'ndeki bir sitede meydana gelen olayda iddiaya göre site içindeki bir dairede 6 kişi uyuşturucu kullandıkları sırada Ş.T. ile S.A. arasında küfürleşmeden dolayı tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.A. silah ile Ş.T. ve yanındaki 16 yaşındaki A.E.Ö.'ye ateş ederek başka bir arkadaşıyla olay yerinden kaçtı. Ş.T ve A.E.Ö. silahtan çıkan kurşunlardan yaralanırken, hastaneye kaldırılan A.E.Ö. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde polis ekiplerinin yaptığı incelemede; 2 adet silah, bir miktar esrar ve 1 tablet uyuşturucu hap ele geçirildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Konuyla ilgili araştırma yapan polis ekipleri, olayı gerçekleştiren S.A ile olay esnasında site önünde bulunan M.K.T isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. M.K.T işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.A'nın da adliyeye sevk edildiği belirtildi.