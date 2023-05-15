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Esenyurt'ta refüje çarpan tır trafik yoğunluğu oluşturdu

Esenyurt'ta refüje çarpan tır trafik yoğunluğu oluşturdu

Güncel Haberler

Esenyurt'ta refüj bariyerlerine çarparak makaslama yapan tır, TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu oluşturdu.

Esenyurt'ta refüj bariyerlerine çarparak makaslama yapan tır, TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu oluşturdu.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu'ndan Ankara istikametine giden Ahmet Y. yönetimindeki 47 AAK 822 plakalı çimento yüklü tır, Gülbahçe Mezarlığı mevkisinde henüz bilinmeyen sebeple kontrolden çıktı. Daha sonra refüjün bariyerlerine çarpan tır, makaslama yaptı.

Tır şoförü olayı yara almadan atlatırken kaza nedeniyle bölgede çift yönlü trafik yoğunluğu oluştu.

Polis ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemi aldı.

Aracın yoldan kaldırılma çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel

TEM Otoyolu Esenyurt Ankara Güncel Haberler

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