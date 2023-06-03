Esenyurt'ta Kız Kaçırma Kavgasında Kızın Babası Hayatını Kaybetti

ESENYURT'ta iddiaya göre kız kaçırma meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan 2 aile arasında silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 4 kişi yaralanırken kızın babası Ruhi A., hayatını kaybetti.

Olay, sabah saat 05.15'te Mehter Çeşme Mahallesi Ufuk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında kız kaçırma mevzusu yüzünden husumet bulunan 2 aile, pastanede bir araya geldi. Aile fertleri konuşurken aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve kavgaya dönüştü. Pastanede başlayan kavga dışarı taştı. Taraflar birbirlerine silah ve bıçakla saldırdı. Silah sesleri üzerine çevredekiler polise haber verdi. Polis ekipleri kısa sürede olay yerine geçerken, kavgada U.Ç., Y.A., G.A. ve Ruhi.A. isimli 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla en yakın hastanelere sevk edildi. Yaralılardan kızın babası Ruhi.A. kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.