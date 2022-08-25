Esenyurt'ta birçok cadde ve sokakta su baskınları yaşandı Güncel Haberler İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Esenyurt ilçesi Yeşilkent ve Pınar mahalleleri civarlarında da birçok cadde ve sokakta su baskınları yaşandı. Oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar trafikte güçlükle ilerlerken ilçede daha önce su baskını oluşan yerlerde vatandaşların aynı mağduriyeti yaşadığı görüldü. Kaynak: AA / Güncel İstanbul Esenyurt Pınar su Güncel Haberler

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