Esenyurt'ta bir kişi, annesi ile iki kardeşini öldürdü (2)
AA - Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel
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Esenyurt'ta annesini, ablasını ve erkek kardeşini silahla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan Ömer Orak'ın tedavisi sürerken, üç cenaze, savcı incelemesinin ardından civardaki bir hastanenin morguna kaldırıldı.
Esenyurt'ta annesini, ablasını ve erkek kardeşini silahla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan Ömer Orak'ın tedavisi sürerken, üç cenaze, savcı incelemesinin ardından civardaki bir hastanenin morguna kaldırıldı.
AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel