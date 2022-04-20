Esenler'e gelen çocuklar, İstanbul Boğazı'nın keyfini çıkardı.

ESENLER, İSTANBUL (Bültenler) - 13. Uluslararası Barış Ekmeği Festivali kapsamında dünyanın dört bir yanından

Bu çerçevede Türkiye'ye gelen çocuklar Esenler'de buluştu. 9 ülkeden gelen 100 çocuk, Asya ve Avrupa kıtalarını birbirinden ayıran İstanbul Boğazı'nda keyifli bir tur yaptı. Farklı dillere, geleneklere sahip olan çocuklar, tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

İSTANBUL'U KEŞFETTİLER

Azerbaycan, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, Gagauzya (Moldova), Kırgızistan, Irak Türkmenleri, KKTC ve Romanya'dan gelen çocuklar, ellerinde ülkelerinin bayraklarıyla Kazlıçeşme'den Marmaray'a bindi. Misafir çocuklar,Üsküdar'da kendilerini bekleyen tekneye binerek boğaz turuna çıktılar. Boğazın eşsiz manzarasında İstanbul'u turlayan barış elçileri çocuklar Kızkulesi, Suada, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Dolmabahçe Sarayı, Rumeli Hisarı gibi şehrin turistik, tarihi ve kültürel mekanlarını İstanbul boğazında seyretme imkanı buldular.

23 NİSAN'IN ANLAM VE ÖNEMİNİ ÇOK DAHA İYİ ANLIYORUZ

Azerbaycan'dan gelen Meryem Sharifova, Atatürk'ün çocukları düşünmesinin çok önemli olduğunu söyleyerek, "Daha önce Türkiye'nin birçok şehrinde ve İstanbul'da bulunmuştum. Arkadaşlarımla ülkemi temsil etmek için geldim. Grubumuz 8 kişi. Sultanahmet Camii, Ayasofya Camii'ne gittik. Sonra Kapalı Çarşı'yı gezdik. Şu anda boğaz turundayız. 23 Nisan bence çok güzel. Çünkü Atatürk bugünü çocuklara armağan etti. Bugünün anlam ve önemini biz şu an çok iyi anlıyoruz. Yeni arkadaş, yeni çocuklar gördüğümüz için çok mutluyum. Atatürk'ün çocukları düşünmesi, çocuklara önem vermesi ayrıca önemli" dedi.

Gagauzya'dan gelen Varvara Telpiz ise, "Atatürk, 23 Nisan'ı çocuklara armağan ettiği için çok mutluyuz. Ayasofya Camii'ni gördük, Kapalı Çarşı'ya gittik, Çamlıca Kulesi'ni gördük ve bugün boğaz turuna geldik. 23 Nisan dolayısıyla Türkiye'ye geldik ve çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARIMIZI ÇOK ÖZLEMİŞTİK

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü personeli ve Barış Ekmeği Festivali Koordinatörü Aylin İzmir, Barış Ekmeği Festivali'nin Esenler'de gelenek haline geldiğini belirterek şunları söyledi: "Pandemi nedeniyle 2 yıldır yapamadık. Çocuklarımızı da çok özlemiştik. Burada o özlemin birikimini görüyoruz. 9 ülkeden evladımız burada. Hepsi kendi ülkelerinin bayraklarıyla birlikte diğer ülkedeki arkadaşlarıyla da kaynaşıyorlar. Daha detaylı etkinliğimiz yarın olacak. Yarın Esenler Dörtyol Meydanı'nda Barış Ekmeği yapacaklar. Herkes kendi ülkesinden getirdiği ekmeği ve suyu bir araya getirecek ve barış türküleri söyleyecek. Toplam 100 öğrencimiz var. Bu öğrenciler ortaokul ve lise seviyesinde olan öğrenciler. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle böyle bir etkinlik düzenledik ama biz 23 Nisan'ı sadece bir gün de değil, 1 hafta boyunca onun coşkusunu Esenler'de 9 ülkeden gelen çocuklarla birlikte yaşıyoruz. Bugün aynı zamanda Miniatürk'ü gezeceğiz. Onları ülkelerine mutlu bir şekilde uğurlamak istiyoruz".

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