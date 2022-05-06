Erzurumlu 'kahraman baba' hayatını kurtardığı küçük kızla hastanede buluştu

ERZURUM (AA) - Erzurum'da 6. kattan düşen 5 yaşındaki Ceren Azra Alpsoy'u koşarak yaptığı hamle sayesinde kurtarırken ayağından yaralanan Ahmet Ceylan, 15 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdikten sonra hayata tutunan minik kızla hastanede buluştu.

Vali Okay Memiş ile 3 çocuk babası Ceylan, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde 15 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından servis odasına alınan ve hayati tehlikeyi atlatan Alpsoy'u hastanede ziyaret etti.

Hayatını kurtardığı minik kızı görünce gözleri dolan "kahraman baba", duygulu anlar yaşadı. Hastanede Alpsoy'un annesi Figen ve babası Recep ile sohbet eden Memiş, Ceylan'a örnek davranışından dolayı teşekkür etti.

Vali Memiş, ziyaret sonrası AA muhabirine, Ceren Azra'nın hayati tehlikeyi atlatmasına çok sevindiklerini söyledi.

" Ahmet Ceylan, büyük kahramanlık örneği"

Tüm Türkiye'nin Ceren Azra için dua ettiğini ifade eden Memiş şöyle konuştu:

"Kızımızın sağlığına kavuşması adeta bizlere bayram hediyesi oldu. Herkesin evladı değerli, dünyalar bir tarafa onların sağlığı bir tarafa. Biz devlet olarak 83 milyonun can ve mal emniyetini korumak için çaba sarf ediyoruz. Olayı gören Ahmet, anlık refleksi ve büyük kahramanlık örneği göstererek adeta kendi hayatını hiçe sayıp Azra'yı kurtarmak için hamlede bulundu. Azra neredeyse 20 gündür yoğun bakımdaydı. İlk günlerde hayati tehlikesi vardı, bugün normal servise çıktı. Bunun mutluğunu yaşıyoruz."

Vali Memiş, minik kızı kurtarırken yaptığı müdahale sırasında yaralanan Ceylan'ın da ayağından ameliyat olacağını belirtti.

"Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum"

"Kahraman baba" Ahmet Ceylan ise dualarla Azra'ya ve kendisine destek olan Türkiye halkına teşekkür ederek "En büyük mutluluğum Azra'nın tekrar aramızda olması. Umarım erkenden ayağa kalkar ve koşup oynar. Kimin çocuğu olursa olsun, çocukların yeri benim için çok önemli. Çocuklara karşı ayrı bir sevgi yaşıyorum. Azra'nın iyi olması en çok beni mutlu etmiştir. Bu süreçte Valimiz her türlü desteği verdi, eşim ise elim, ayağım, kolum oldu. Allah hepsinden razı olsun. Şu an o kadar mutluyum ki ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Milletimizden tek isteğim, böyle olaylarda özellikle çocuklara karşı duyarlı olmaları." dedi.

"Ahmet kardeşim artık bizim canımız ciğerimiz"

Recep Alpsoy da olayın başından beri süreci yakından takip eden devlet yetkililerine ve doktorlara teşekkür etti.

Kızının hayatını kurtaran Ceylan'a teşekkür eden Alpsoy şöyle konuştu:

"Ahmet kardeşim artık bizim canımız ciğerimiz, her şeyimiz, adeta 'baba' diyeceğimiz birisi. Ahmet hepimize bir can verdi. İnşallah ayağı da tez zamanda iyileşir. Çocuğumuz yoğun bakımda olduğundan Ramazan Bayramı'nı buruk geçmiştik. Bizim bayramımız şimdi başlıyor. Kızımız normal servise geçti, yanımızda olması, gözlerini açması, nefes alması bize yetiyor. Babalık duygusunu ilk kızım olduğu için Azra'da yaşamıştım, şu anda gözlerini açması ilk baba olduğum günlere götürdü. O kadar mutluyum ki babalık duygusunu yeniden yaşar gibiyim."

Hastanede görevli Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Halil Keskin de Azra'nın hayatta kalmasının sebeplerinden birisinin Ceylan'ın yaptığı hamle olduğunu vurgulayarak "Valimiz, hastane yönetimimiz kızımızla çok ilgilendi. Azra 2 hafta kadar yoğun bakımda kaldı. Böyle bir kaza geçiren çocuğun ölmeme ihtimali çok düşüktür ama ömrü varmış, biz de vesile olduk. Hayati tehlikeyi atlattı, mutluyuz." ifadesini kullandı.