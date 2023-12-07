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Erzurum'da TIR Kazası: Sürücü, Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Kişiyi Çarptı ve Ölümüne Neden Oldu

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Erzurum'da Nurullah Soysal'a (52) yolun karşısına geçerken TIR'ıyla çarpıp ölümüne neden olan Mehmet C. (31), Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yakalandı. Mehmet C., polis ekiplerine kaldırıma çarptığını sandığı için durmayıp, yoluna devam ettiğini söyledi.

ERZURUM'da Nurullah Soysal'a (52) yolun karşısına geçerken TIR'ıyla çarpıp ölümüne neden olan Mehmet C. (31), Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yakalandı. Mehmet C.,  polis ekiplerine kaldırıma çarptığını sandığı için durmayıp, yoluna devam ettiğini söyledi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Erzurum'un Aziziye ilçesi D- 260 kara yolu Dadaşkent kavşağında meydana geldi. Bingöl yönüne giden Mehmet Ç. idaresindeki 27 AHF 461 plakalı TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan Nurullah Soysal'a çarptı. Bölgede yapımı devam eden bir inşaatta çalışan işçiler, yerde birinin hareketsiz yattığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Nurullah Soysal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerin çalışmasının ardından Nurullah Soysal'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, Nurullah Soysal'a uluslararası bir nakliye şirketine ait TIR'ın çarptığını belirledi. Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarından en son Erzurum'un Çat ilçesinden çıkış yaptığı görülen TIR, irtibata geçilen Bingöl'un Karlıova ilçe girişinde polis ekipleri tarafından durduruldu. Gözaltına alınan sürücü Mehmet Ç., polis ekiplerine kaldırıma çarptığını sandığını ve önemsemediği için durmadığını söyledi.

Kazada ölen 3 çocuk babası Nurullah Soysal'ın Dadaşkent'te bir mandırada çalıştığı ve iş yerinden şehir merkezine gitmek için ayrıldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Karlıova Erzurum Bingöl Güvenlik Adli Tıp Trafik Kazaları Suç Güncel Haberler

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