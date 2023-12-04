Erzurum'da Otomobilde 1400 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Erzurum'da yapılan kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Horasan ilçesinde durumundan şüphelenilen bir otomobilde yapılan aramada 1400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Araçtaki şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Erzurum'da bir otomobilde 1400 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Horasan ilçesinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada 1400 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Araçtaki S.B, E.B ve A.E.T. hakkında adli tahkikat başlatıldı.