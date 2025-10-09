Erzurum'da Maya Üretim Tesisi Fizibilite Çalışması Başlatılıyor

Erzurum'da, Büyükşehir Belediyesi ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) işbirliğinde tarımsal üretimin sanayi ile bütünleştirilmesi amacıyla "Erzurum Maya Üretim Tesisi Fizibilite Çalışması" hayata geçirilecek.

KUDAKA'dan yapılan açıklamaya göre, "KUDAKA 2025 Yılı Fizibilite Desteği Programı"na sunulan "Erzurum Maya Üretim Tesisi Fizibilite Çalışması" projesi, Erzurum'u stratejik bir gıda ürünü olan mayanın üretim merkezi haline getirmeyi hedefliyor.

Büyükşehir Belediyesi ve KUDAKA işbirliğiyle hayata geçirilen projeyle şehrin tarımsal potansiyeli sanayi ile bütünleştirilerek bölgesel kalkınma adına önemli bir adım atıldı.

Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde yürütülecek ve 6 ay sürecek olan fizibilite çalışması kapsamında, Erzurum'da modern bir maya üretim tesisinin kurulmasına ilişkin teknik, ekonomik ve çevresel analizler gerçekleştirilecek.

Erzurum'da tarımsal sanayi sonucunda ortaya çıkan yan ürünlerin işlenerek ekonomiye kazandırılması amacıyla hayata geçirilen fizibilite çalışması sonunda hazırlanacak kapsamlı rapor, potansiyel yatırımcılar için güvenilir bir yol haritası sunacak.

Raporda, pazar analizi, hammadde tedarik zinciri, yatırım maliyetleri ve finansal geri ödeme süreleri gibi kritik başlıklar yer alacak.

Erzurum'un stratejik konumu sayesinde, kurulacak tesisin sadece iç pazara değil, Azerbaycan gibi komşu ülke pazarlarına ihracat yapma potansiyeli de projenin hedefleri arasında bulunuyor.

Türkiye genelinde sınırlı sayıda aktif maya üretim tesisinin bulunduğu ve bu tesislerin büyük çoğunluğunun Marmara ve Ege bölgelerinde yer aldığı dikkate alındığında, Erzurum'da yürütülecek çalışma, Doğu Anadolu Bölgesi için stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Çalışma tamamlandığında elde edilecek rapor, Erzurum'un sanayi yatırımlarına yeni bir yön verecek, bölgedeki tarımsal ürünlerin katma değerli üretim zincirine dahil edilmesine zemin hazırlayacak.

"Erzurum'u maya üretimi alanında söz sahibi yapacak"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şehrin kalkınma vizyonuna değinerek, "Erzurum artık sadece tarımsal üretim değil, işlenmiş tarım ürünleri ve sanayi odaklı projelerle de öne çıkıyor. KUDAKA'nın desteğiyle başlattığımız bu çalışma, Erzurum'u maya üretimi gibi stratejik bir alanda söz sahibi yapacak." ifadelerini kullandı.

KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ise projeyle ilgili olarak, "Erzurum'un sanayi potansiyelini çeşitlendirerek yeni ekonomik değerler oluşturmayı hedefliyoruz. Maya üretimi, sadece gıda sanayisi açısından değil, aynı zamanda biyoteknoloji ve ihracat potansiyeli açısından da önemli bir alan. Bu fizibilite çalışması, bölgemizde sürdürülebilir bir üretim ekosisteminin oluşmasına katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.