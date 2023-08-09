Erzurum'da kaybolan çocuk akarsuda ölü bulundu

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde kaybolan 15 yaşındaki Kadir B., İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince Kocasu Çayı'nda ölü olarak bulundu.

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde kaybolan çocuk, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekiplerince akarsuda ölü bulundu.

Erhanlar Mahallesi'nde kayıp ihbarı yapılan 15 yaşındaki Kadir B. için jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Çalışmaları genişleten ekipler, bölgedeki Kocasu Çayı'nda arama yapılması için AFAD'a bağlı dalgıçlardan destek istedi.

Akarsuya giren 4 dalgıç, gece saatlerinde çocuğun cenazesine ulaştı.