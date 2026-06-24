Sarıkamış Harekatı'nda kurulan Müfreze Birliği ile başlayan kayağın belgeselini çektiler

ERZURUM'un Aziziye ilçesindeki Reşit Karabacak Spor Lisesi tarafından kentte kayak sporunun başlangıcı ve kış sporları tarihindeki yerini anlatan kapsamlı bir belgesel film hazırlandı. 1915 yılında Erzurum'da kurulan Kayakçı Müfreze Birliği'nden başlayan süreçte, kayağın tarihi özel kostümlerle anlatıldı.

Reşit Karabacak Spor Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Fatih Özbayraktar öncülüğünde hazırlanan belgeselde, 1915 yılında Erzurum'da kurulan Kayakçı Müfreze Birliği ile Selçuklu'dan Osmanlı'ya uzanan süreçte kentte yapılan geleneksel sporlar ele alındı. Kiremitlik Tabyası ile Palandöken Dağı'nda gerçekleştirilen belgesel çekimlerinde dönemi anlatmak amacıyla 1915'li yıllarda kullanılan tahta kayaklar tercih edilirken, kostümler de döneme uygun olarak hazırlandı. Sıfırın altında 20 dereceyi bulan soğuk havada gerçekleştirilen çekimlerde; okul öğretmenleri ve okul personeli rol aldı. Belgeselde kullanılan kostümler, Özbayraktar'ın amatör terzi olan kız kardeşi tarafından özel olarak hazırlandı.

KAYAKÇI MÜFREZE BİRLİĞİ

Kayak tarihinin Erzurum'da 1915 yılına dayandığını belirten Fatih Özbayraktar, Sarıkamış Harekatı'nın ardından Enver Paşa'nın emriyle Kiremitlik Tabyası'nda Kayakçı Müfreze Birliği kurulduğunu söyledi. Özbayraktar, "1915 yılında kurulan bu müfrezede, hemşehrilerimiz Cevat Dursunoğlu ve Arif Hikmet Koyunoğlu gibi yedek subayların nezaretinde 80 asker eğitilerek Kafkas Cephesi'ne gönderildi. Bu önemli tarihi hem öğrencilerimize hem de spor kamuoyuna aktarmak amacıyla böyle bir çalışma gerçekleştirdik. Kaynaklarda, kitaplarda bu bahsettiğimiz bilgiler var, ama hem öğrencilerimizin öğrenmesi açısından hem de bilmeyenlerin, spor kamuoyunun bunu yakinen bilmeleri açısından böyle bir çalışmanın olması gerektiğini düşündük" diye konuştu.

KAZIM KARABEKİR'DEN İLK ADIM

Belgeselde, Kazım Karabekir Paşa'nın Erzurum'daki yetim çocuklara yönelik eğitim ve spor faaliyetlerine de yer verildiğini anlatan Özbayraktar, "Kazım Karabekir Paşa, Erzurum'un kurtuluşunun ardından yetim çocukların eğitimleriyle yakından ilgilendi. Spor eğitimleri kapsamında çocuklara kayak da öğretti. Paşa'nın anılarında da yer alan bu faaliyet, Türkiye'de sivil anlamdaki ilk kayakçılık çalışması olarak kabul ediliyor" dedi.

ARAŞTIRMA SAFHASI 2 YIL SÜRDÜ

Belgeselin yaklaşık iki yıllık bir araştırma ve hazırlık sürecinin ürünü olduğunu ifade eden Özbayraktar, döneme ait asker kıyafetleri ve aksesuarların özel olarak hazırlandığını belirtti. Özbayraktar, kostümlerin amatör terzi olan kız kardeşi tarafından dikildiğini, öğretmenlerin de tarihi karakterleri canlandırarak projeye destek verdiğini söyledi.

EFİL EFİL ERZURUM

Belgeselin müziklerini hazırlayan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Hakan Karakaş ise konservatuvar eğitimi aldığını belirterek, projeye özel beste yaptığını ifade etti. Karakaş, "'Karda Yazılan Tarih: Bir Mirasın İzinde' isimli belgeselimize oluşturduğumuz bestenin teması; geçmişte maalesef çığ felaketinde hayatını kaybeden Mustafa Tekin kardeşimizi de andık. Müzikler, belgeselin tarihsel bağını güçlendirerek hazırlandı. Yaptığımız çalışma sonucu 'Efil Efil Erzurum' isimli çok güzel bir eser ortaya çıktı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı