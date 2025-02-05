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Erzurum'da İPEKYOLUSİFED Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

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Erzurum'da İpekyolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (İPEKYOLUSİFED) bünyesinde kurulan iki derneğin 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Dernek başkanları Sibel Mutlu ve İlhami Arslan olarak seçildi. Ekonomik kalkınma ve istihdam artırma konularında vurgular yapıldı.

Erzurum'da İpekyolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (İPEKYOLUSİFED) bünyesinde kurulan 2 derneğin 1'inci Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Müceldili Konağı'nda düzenlenen kurulda, İpekyolu Girişimci İş İnsanları Derneği Başkanlığına Sibel Mutlu, İpekyolu Üretici Girişimci İş İnsanları Derneği Başkanlığına ise İlhami Arslan seçildi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ömer Düzgün, burada yaptığı açıklamada, genel kurulun hayırlı olmasını dileyerek, dernekçiliğin bir gönül işi olduğunu söyledi.

İpekyolu denilince akla ilk ticaret geldiğini anlatan Düzgün, "Çin'den başlayan ve Avrupa'yla Asya'yı birbirine bağlayan bir ticaret ağıdır. Sadece ticaretle kalmıyor, bilgi ve kültür aktarımı da oluyor. Dernekçiliğin problemi, kendi kendine yetmek zorundasın. Federasyon bünyesinde açılan her bir derneğin sektör alanı farklıdır. Ticaret ve ekonomi üzerine yapılan bir çalışmadır. Şehrimizde böyle bir çalışmanın yapılması gurur verici. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu çalışmaları desteklemek lazım. Kurmak yetmiyor, devam ettirmek lazım. Bu bir gönül işi. Karşınıza çıkacak sorunlara karşı yılmadan devam ederseniz, sonuç alabiliyorsunuz." dedi.

İpekyolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Alim ise İPEKYOLUSİFED'in tamamen bağımsız ve en önemlisi de gönüllülüğe dayanan bir iş dünyası kuruluşu olduğunu ve bu özelliğiyle sadece bu bölge açısından değil, ülkede de az bulunur bir sivil toplum kuruluşu olduğunu ifade etti.

Erzurum'da göçü önleyebilmek için yeni nesil iş sektörlerine ihtiyaç olduğunu dile getiren Alim, şöyle konuştu:

"Üniversite şehri olan kentimizde üniversite ve sanayi el ele vererek yeni projelerle istihdam ve üretim artışı sağlanabilmesi için hem yeni nesil mesleklere hem de yeni sektörlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu eksiklerin giderilmesi sadece ilimiz ve bölge değil, ülke ekonomisine katma değer kazandıracaktır. Sektör çeşitliliği demek, girişimciliğin önünün açılması, istihdamın artması, katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi demektir. Bu anlamda bölgemizde yeni sektörlerin açılması konusunda daha fazla çaba harcamak zorundayız. 1. Olağan Genel Kurularını yaptığımız İpekyolu Girişimci İş İnsanları Derneği ve İpekyolu Üretici Girişimci İş İnsanları Derneğinin yönetim kurullarının hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA / Faruk Küçük - Güncel
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