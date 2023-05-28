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Erzurum'da Ciritçiler Atlarıyla Kutlamaya Katıldı

Erzurum'da Ciritçiler Atlarıyla Kutlamaya Katıldı

Güncel Haberler

Erzurum'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısını kutlamak için caddelere çıkan vatandaşların coşkusu görülmeye değerdi. Sancak Atlı Spor Kulübü'nün ciritçi sporcuları vatandaşların ilgi odağı oldu.

Erzurum'da Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısını kutlamak için caddelere çıkan vatandaşların coşkusu görülmeye değerdi.

Cumhuriyet Caddesi'ne cirit atlarıyla gelen Sancak Atlı Spor Kulübü'nün iki sporcusu vatandaşların ilgi odağı oldu. Ellerinde Türk bayrağı ile zafer turu atan ciritçiler zaman zaman kendileriyle fotoğraf çektirmek isteyen çocukları da geri çevirmedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Atlı Spor Kulübü Erzurum Güncel Haberler

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