Erzurum'da ATM'ye baltalı saldırı

Erzurum'da bir bankaya ait ATM'nin kilidini baltayla kırmaya çalışan C.J., mahalle bekçileri tarafından yakalandı. Saldırı anı kameraya yansıdı.

ERZURUM'da bir bankaya ait ATM'nin kilidini baltayla kırmaya çalışan C.J., bu sırada yakın bir bölgede uygulama yapan mahalle bekçileri tarafından yakalandı. Şüphelinin ATM'ye baltalı saldırısı kameraya yansıdı.

Olay, dün saat 00.30 sıralarında Yakutiye ilçesi Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Gülahmet Caddesi'nde meydana geldi. C.J., bir kamu bankasına ait ATM'nin kapı kilidini kırmak için baltayla defalarca vurdu. Bu sırada bölgede uygulama yapan mahalle bekçileri, durumu fark edip saldırganı yakalayıp, gözaltına aldı. C.J.'nin ATM'ye saldırı anı ise KGYS kamerasına yansıdı.

C.J., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece kamu malına zarar vermek suçundan tutuklandı. (DHA)