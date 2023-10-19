Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Hakimi Pınar Demir Yılmazel, Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanı olarak atandı. Yılmazel, uzun yıllardır Erzurum'da görev yapmaktadır ve mesleki kariyeri ile sosyal sorumluluk projelerindeki gönüllü hizmetleriyle tanınmaktadır. Hakim Yılmazel'in bu göreve atanması memnuniyetle karşılanmıştır.

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Hakimi Pınar Demir Yılmazel, Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanı oldu.

Uzun yıllardır Erzurum 'da görev yapan Yılmazel, gerek mesleki kariyeri gerekse sosyal sorumluluk projelerinde ki gönüllü hizmetleri nedeniyle yakından tanınıyor. Hakim Yılmazel'in Bilirkişilik Kurulu Başkanı olması memnuniyetle karşılandı.

Kariyer günlerinde sık sık gençlerle bir araya gelen ve onların geleceklerine yön vermede destek olan Hakim Yılmazel, gençlerle gönül birlikteliğini sürdürüyor. Diğer yandan Kadın Sivil Toplum Kuruluşları tarafından kendisine iletilen sosyoekonomik sorunlarla ilgili talepleri geri çevirmeyen Hakim Yılmazel, bu yöndeki çalışmalara destek veriyor. Her platformda ailenin önemine değinen dört çocuk annesi Hakim Yılmazel, bu anlamda kadınlara ve çocuklara yönelik eğitici konferanslar veriyor.

Gençlerin rol model olarak benimsedikleri Hakim Pınar Demir Yılmazel'in görevini layıkıyla yerine getireceği ifade ediliyor. - ERZURUM