Erzincan haber... Erzincan'da nehirdeki çamura batan iki ineği AFAD kurtardı Güncel Haberler Erzincan gündem haberine göre Erzincan'da Karasu Nehri kenarında oluşan çamura batan iki ineği, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kurtardı. Erzincan'da Karasu Nehri kenarında oluşan çamura batan iki ineği, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekipleri kurtardı. Pekmezli köyü bölgesinde iki ineğinin Karasu Nehri kenarında oluşan çamurda mahsur kaldığını gören besici, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bölgeye giden AFAD ekipleri, şişme bot yardımı ile büyükbaş hayvanların olduğu yere ulaştı. Ekipler, burada mahsur kalan hayvanları ip yardımıyla kurtardı. Güncel Kaynak: AA / Barış Yalçınkaya Karasu Nehri Erzincan AFAD Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Erzincan haber... Erzincan'da nehirdeki çamura batan iki ineği AFAD kurtardı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.