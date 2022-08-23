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Erzincan haber... Erzincan'da nehirdeki çamura batan iki ineği AFAD kurtardı

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Erzincan haber... Erzincan'da nehirdeki çamura batan iki ineği AFAD kurtardı

Erzincan gündem haberine göre Erzincan'da Karasu Nehri kenarında oluşan çamura batan iki ineği, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kurtardı.

Erzincan'da Karasu Nehri kenarında oluşan çamura batan iki ineği, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekipleri kurtardı.

Pekmezli köyü bölgesinde iki ineğinin Karasu Nehri kenarında oluşan çamurda mahsur kaldığını gören besici, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Bölgeye giden AFAD ekipleri, şişme bot yardımı ile büyükbaş hayvanların olduğu yere ulaştı.

Ekipler, burada mahsur kalan hayvanları ip yardımıyla kurtardı.

Kaynak: AA / Barış Yalçınkaya - Güncel

Karasu Nehri Erzincan AFAD Güncel Haberler

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