Erzincan'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik ortak çalışma yapıldı.

Bu kapsamda Erzincan-Sivas çevre yolu üzerinde yapılan şok uygulamada, L.I ve T.A'nın bulunduğu araçta arama yapan ekipler, tarihi eser niteliğinde hayvan figürlü kaya parçası ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli L.I ve T.A'nın adli işlemleri sürüyor.