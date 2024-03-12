Erzincan'da sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, Cemalettin K'nin kullandığı traktör kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Erzincan'da sulama kanalına devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Cemalettin K'nin (77) kullandığı 24 DP 839 plakalı traktör, Üzümlü ilçesi Karakaya köyü Çermik Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yolun kenarındaki sulama kanalına devrildi.
Kazayı gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak jandarma ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri traktörün altında kalan sürücü Cemalettin K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.