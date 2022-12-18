Erzincan'da kamyonetle otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı Güncel Haberler Erzincan'ın İliç ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Erzincan'ın İliç ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Recep Ç'nin kullandığı 24 ABF 410 plakalı kamyonet, İliç-Kemaliye kara yolu Baraj mevkisinde, Fatih K. idaresindeki 58 FV 064 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Funda B. olay yeri, otomobil sürücüsü Fatih K. ise kaldırıldığı İliç Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Yaralanan kamyonet sürücüsü ile araçlardaki S.K, İ.K, S.Ş, Y.Ş, E.K. ve S.Ç, ambulanslarla İliç Devlet Hastanesi ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bazı yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Erzincan Fatih Güncel Haberler

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