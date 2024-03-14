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Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 7 kişi yaralandı

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Erzincan'ın Tercan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 4'ü çocuk toplam 7 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4'ü çocuk, 7 kişi yaralandı.

G.T'nin (34) kullandığı 24 ABN 731 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Çadırkaya beldesi girişindeki köprüde P.Y. idaresindeki 08 AS 974 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak jandarma ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Yaralanan sürücüler ile Ş.T. (27), G.T. (9), Ö.T. (6), Y.E.T (4) ve E.Y.T. (2) ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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