Erzincan'da altın madeni ocağında yapılan toprak tahliyesi sırasında bir araç bulundu

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni ocağında yapılan toprak tahliyesi esnasında bir araca ulaşıldı.

Çöpler köyündeki maden ocağında 13 Şubat'ta yaşanan ve 9 işçinin kaybolduğu toprak kaymasının ardından bölgede başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerin iş makineleriyle yaptığı toprak tahliyesi sırasında bir araç bulundu.

Araçta yapılan aramada, kayıp işçilere dair herhangi bir bulguya rastlanmadı.