Erzincan'da altın madeni ocağında toprak kayması anı görüntülendi
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni ocağında meydana gelen toprak kayması anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. 9 işçinin kaybolduğu olayın meydana geldiği anı gösteren görüntülerde, büyük çaplı toprak yığınının bir anda aşağı doğru aktığı görülüyor.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni ocağında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kayması anına ait yeni görüntü ortaya çıktı.
Çöpler köyündeki maden ocağında yaşanan ve 9 işçinin kaybolduğu toprak kaymasının ardından bölgede başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Olayın meydana geldiği anı gösteren yeni görüntülere ulaşıldı.
Görüntüde, büyük çaplı toprak yığının bir anda aşağı doğru aktığı yer alıyor.