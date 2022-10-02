Üye Girişi
Haberi Paylaş

ERÜ Rektörü Fatih Altun, üniversiteye yerleşen öğrencileri otobüs terminalinde karşıladı

Güncel Haberler

ERÜ Rektörü Fatih Altun, üniversiteye yerleşen öğrencileri otobüs terminalinde karşıladı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarına göre ERÜ'ye yerleşen yeni öğrencileri, Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde karşıladı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarına göre ERÜ'ye yerleşen yeni öğrencileri, Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde karşıladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Altun, 3 Ekim'de başlayacak akademik yıl öncesi Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki ERÜ standını ziyaret etti.

Stantta ERÜ'nün yeni öğrencilerini karşılayan, öğrenciler ve aileleri ile sohbet eden Altun, üniversite hakkında bilgiler verdi.

Yeni akademik yılda tüm öğrencilere, akademik ve idari personele başarılar dileyen Altun, 1-9 Ekim arasında Kayseri'ye yeni gelen ERÜ öğrencilerinin Şehirler Arası Otobüs Terminali'nden kalacakları yurtlara kadar transferlerinin üniversite tarafından sağlanacağını belirtti.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel

Erciyes Kayseri Fatih Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title