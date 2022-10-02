ERÜ Rektörü Fatih Altun, üniversiteye yerleşen öğrencileri otobüs terminalinde karşıladı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarına göre ERÜ'ye yerleşen yeni öğrencileri, Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde karşıladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Altun, 3 Ekim'de başlayacak akademik yıl öncesi Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki ERÜ standını ziyaret etti.

Stantta ERÜ'nün yeni öğrencilerini karşılayan, öğrenciler ve aileleri ile sohbet eden Altun, üniversite hakkında bilgiler verdi.

Yeni akademik yılda tüm öğrencilere, akademik ve idari personele başarılar dileyen Altun, 1-9 Ekim arasında Kayseri'ye yeni gelen ERÜ öğrencilerinin Şehirler Arası Otobüs Terminali'nden kalacakları yurtlara kadar transferlerinin üniversite tarafından sağlanacağını belirtti.