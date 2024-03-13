Eros Davasında Savcı, Sanık İbrahim Keloğlun'ın Tutuklanmasını İstedi
Hayvana şiddet konusunda sembol dava haline gelen Eros Davası'nda savcı, kediyi tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlu'nun "canavarca hisle eziyet çektirerek kediyi öldürdüğü" gerekçesiyle üst sınıra yakın hapis cezasıyla cezalandırılmasını ve tutuklanmasını istedi.
Hayvana şiddet konusunda sembol dava haline gelen Eros Davası'nda savcı, kediyi tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlu'nun "canavarca hisle eziyet çektirerek kediyi öldürdüğü" gerekçesiyle üst sınıra yakın hapis cezasıyla cezalandırılmasını ve tutuklanmasını istedi.
Duruşmanın yapıldığı saatlerde Küçükçekmece Adliyesi önünde toplanan vatandaşlar da İbrahim Keloğlu'nun cezalandırılmasını istedi, "Hak, Hukuk, Adalet" sloganı attı.