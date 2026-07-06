665'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Taş: Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim

EDİRNE'de 665'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Erkan Taş, "Sarayiçi'nde Kırkpınar başpehlivanı olmak bana nasip oldu. O günlerin hayalini hep kuruyorduk. Hep bunun için çalıştık. Hep bunun için mücadele ettik. Şükürler olsun alnımız ak bir şekilde çıktık. Bu başarı bize nasip oldu. Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim. Şu an gerçekten bu duyguyu tarif etmek çok zor" dedi.

Kentte 3-5 Temmuz tarihleri arasında 665'inci kez gerçekleştirilen Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin final gününde, Erkan Taş, baş kategorisinde Feyzullah Aktürk'le final karşılaşmasına çıktı. 30 dakikalık normal sürede yenişemeyen iki pehlivanın karşılaşması, puanlamaya gitti. Puanlamada rakibinden puan alan Erkan Taş, 2026 yılı Kırkpınar başpehlivanı oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi adına güreşen başpehlivan Taş, bugün antrenörleri ve ekibiyle birlikte Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan'ı ziyaret etti. Ziyarete, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir de katıldı. Gencan, heyeti belediye önünde Kırkpınar davul ve zurna ekibi eşliğinde karşıladı.

'HEP BUNUN İÇİN ÇALIŞTIK'

Ziyaretin ardından konuşan başpehlivan Erkan Taş, "Şükürler olsun, bu saha minik boyundan başpehlivanlık boyuna kadar geldik. Her yıl mücadelemizi sonuna kadar verdik. Alnımızın terinin son damlasına kadar yağlı güreşin olimpiyatı tarihi Kırkpınar yağlı pehlivan güreşlerinde Sarayiçi'nde Kırkpınar başpehlivanı olmak bana nasip oldu. O günlerin hayalini hep kuruyorduk. Hep bunun için çalıştık. Hep bunun için mücadele ettik. Şükürler olsun alnımız ak bir şekilde çıktık. Bu başarı bize nasip oldu. Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim. Şu an gerçekten bu duyguyu tarif etmek çok zor. Kelimeler kifayetsiz kalıyor. Şükürler olsun diyorum tekrardan. Beni seven, destekleyen yağlı güreş seyircilerimize, Antalyalı destekçilerimize, Sinoplu hemşehrilerime, hepsine çok selamlarımı söylüyorum. Hepsi sağ olsunlar, var olsunlar. Onlar olmazlarsa bizler de olmayız. Hepsine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'KIRKPINAR'A YAKIŞIR BİR MÜCADELE OLDU'

Taş, "Tarihte bu hep böyle olmuş. İlk turdan itibaren iddialı rakiplerini yenen, kemerli rakiplerini yenen, çırakların ustalarını yendiği maçların olduğu Kırkpınar'da genelde kemer alınmış. Bu ritüel bende de bozulmadı şükürler olsun. Kemerli ustalarımı yendim. Bir zamanlar televizyondan izleyip hayalini kurduğumuz, 'Acaba biz de onlar gibi olabilir miyiz?' dediğimiz ustalarımı yendim. Bu duyguyu tarif etmek gerçekten çok zor. Şükürler olsun finale kaldım sonrasında. Finalde de zorlu rakibim, çok formda olan son dönem Feyzullah Aktürk abimizle karşılaştım. O da çok iyiydi. Ben de çok iyi olduğuma inanıyorum. Kıyasıya bir mücadele oldu. Tarihi Kırkpınar'a yakışır bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Bana nasip oldu. Şükürler olsun, elhamdülillah diyorum" diye konuştu.

'ARTIK HEP ALTIN KEMER İÇİN GELECEĞİZ'

Altın kemere hazırlandığı için tüm karşılaşmalar öncesi rakiplerini analiz ettiklerini kaydeden Erkan Taş, "Çok fazla maçımız olduğu için artık hemen hemen herkes güreş stilini biliyor. Herkes de ona göre çalışmalar yapıyor. Tabii ki biz de altın kemer için hazırlandığımız için bütün çalışmalarımızı, bütün rakiplerimize göre kendi kafamızda kurup ona göre tasarlıyoruz. Bu maçı zaten bekliyorduk, olağan bir maçtı. Çalışmamızın, azmimizin emeğini aldık şükürler olsun. Tabii ki artık bundan sonra bu sahaya, Edirne'ye her zaman altın kemer için geleceğiz. İnşallah altın kemerle de dönmek nasip olur diyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı