Erdoğan'ın seçim zaferi Alaplı'da kutlandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanmasının ardından kutlamalar başladı. Vatandaşlar AK Parti Alaplı ilçe binasına akın etti ve kent merkezinde konvoylar düzenlendi. Polis, güvenlik önlemi alarak kutlamaların olumsuzluğa dönüşmesini engelledi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanmasının ardından kutlamalar başladı.

Resmi olmayan sonuçların ardından vatandaşlar Alaplı'da AK Parti Alaplı ilçe binasına adeta akın etti. AK Parti Alaplı İlçe Başkanlığı önünde bir araya gelen vatandaşlar daha sonra Çağlayan meydanındaki otoparkta kadar yürüdü. Kent merkezinde ayrıca bazı vatandaşlar araçları ile de konvoylar yaparak kutlama gerçekleştirdi.

Kutlamaların devam ettiği kentte ayrıca polis tarafından da herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için güvenlik önlemi alındı. - ZONGULDAK

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