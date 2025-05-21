Erbil'de 15. Uluslararası Enerji ve İnşaat Fuarı Başladı

Erbil'de 15. Uluslararası Enerji ve İnşaat Fuarı Başladı
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Irak'ın Erbil kentinde başlayan 15. Uluslararası Enerji ve İnşaat Fuarı'na 11 ülkeden 250 şirket katılıyor. Türk şirketleri yenilenebilir enerji ve inşaat alanında projelerini sergiliyor.

Irak'ın Erbil kentinde çok sayıda Türk şirketinin katılımıyla 4 gün sürecek Uluslararası Enerji ve İnşaat Fuarı gerçekleştiriliyor.

Erbil'de bu yıl 15'incisi düzenlenen fuara 11 ülkeden 250 şirket katılıyor.

Çok sayıda Türk şirketinin katıldığı ve dün başlayan fuar 23 Mayıs'a kadar sürecek.

Fuara Türkiye'den katılan Emrullah Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci kez bu fuara katıldıklarını ve güneş enerjisi üzerine çalıştıklarını belirtti.

Yakında Erbil'de de bir şube açacaklarını aktaran Erdem, yenilenebilir enerjiye çok fazla talep olduğunu kaydetti.

Fuara Konya'dan gelen Mustafa Özçiçek de 2008'de kurdukları şirketlerinde pompa ve beton mikseri imal ettiklerini dile getirdi.

İç pazarda ve dışarıda satış yaptıklarını aktaran Özçiçek, "Kalite bazında büyük şirketlere karşı rekabet halindeyiz. Şu ana kadar yaklaşık 40 ülkeye ihracatta bulunduk. Mallarımızı ihracat şirketleriyle Avrupa, Çin ve Amerika'ya ulaştırıyoruz." diye konuştu.

Iraklı Rebaz Serbest ise fuarda inşaat, tarım ve bahçe projelerini sergilediklerini belirterek, projelerinde bölgenin iklimine uygun tarzda çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
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