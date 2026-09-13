Erbakan'dan “Ailem Güvende” operasyonlarına destek

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, LGBTİ+ hakları savunucularına yönelik "Ailem Güvende" operasyonlarını "isabetli bulduklarını" belirterek, LGBT derneklerinin kapatılması çağrısında bulundu. Erbakan, aile ve çocukları hedef alan faaliyetlerin yalnızca dernekler ve finans kanallarıyla sınırlı olmadığını belirterek, medyadaki dizi, program ve içeriklere karşı da benzer adımlar atılmasını istedi.

Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, LGBTİ+ hakları savunucularına yönelik "Ailem Güvende" adı verilen operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Manevi değerlere yönelik saldırıların her geçen gün tırmandığını ve aile ile nesillerin büyük tehditler altında olduğunu yıllardır dile getirdiklerini ifade eden Erbakan, küresel lobilerden beslenen finans akışlarına karşı düzenlenen operasyonları "son derece isbateli" bulduklarını kaydetti.

Erbakan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kaynağını küresel lobilerden alan finans akışlarının ortaya çıkarılması ve kesilmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonları son derece isabetli buluyoruz. Seçim vaatlerimiz arasında da bulunan LGBT derneklerinin kapatılması konusunda ise aynı kararlılığın gösterilmesini bekliyoruz. Bu operasyonları gerçekleştiren İçişleri Bakanlığımızı ve Adalet Bakanlığımızı tebrik ediyor, yürütülen sürecin hiçbir baskıya boyun eğmeden ve hiçbir istisnaya mahal vermeden sonuna kadar götürülmesini temenni ediyoruz.

Ancak bir hususun da altını özellikle çizmek isteriz; bu operasyonlar tek başına bataklığı kurutmaya yetmez. Toplumumuzu, aile yapımızı ve özellikle çocuklarımızı hedef alan ifsat faaliyetleri yalnızca dernekler ve dış finansman kanalları üzerinden yürütülmemektedir. Pek çoğu iktidara yakın medya organlarında yayınlanan ve toplumsal yozlaşmayı normalleştiren dizi, program ve içerikler konusunda da aynı kararlılığın gösterilmesini bekliyoruz. Mesele yalnızca birtakım finans kanallarını kesmek değil, nesillerimizi hedef alan ifsat düzeninin bütün kaynaklarını kurutmaktır."

Kaynak: ANKA