Erbaa'da Tuğla Fabrikasında Yangın

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde bulunan bir tuğla fabrikasının kurutma bölümünde çıkan yangın, hızlı müdahale ile söndürüldü. Yangında 2 bin tuğla kullanılamaz hale geldi.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde tuğla fabrikasının kurutma bölümünde çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Üretime hazırlanan 2 bin tuğla kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 10.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Vahit Selçuk Caddesi'nde bulunan İbrahim Koçhisar'a ait tuğla fabrikasının kurutma bölümünde çıktı. Tuğlaları kurutmak için kullanılan havalandırma makinesinden sıçrayan kıvılcımlar ahşap malzemelere gelince tutuştu. Alevleri fark eden çalışanların ihbarıyla olay yerine Erbaa Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede yaptığı müdahale ile yangın büyümeden söndürüldü. Üretim için kurutma bölümüne yerleştirilen 2 bin tuğla kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)