Engin Özkoç, Erdoğan'ın 'Ötv' Vaadini Değerlendirdi: Erdoğan Bir Vaadimizi Daha Kopyalamış. Taklitlerden Sakının

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnafımız, aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek” açıklamasını değerlendirdi. Twitter paylaşımında, “Erdoğan bir vaadimizi daha kopyalamış… Taklitlerinden sakının” mesajını veren Özkoç, Millet İttifakı Ortak Politikalar Mutabakat Metni’nde yer alan, “Şoför esnafının 10 yaşın üzerindeki araçların yenilenmesinde ÖTV almayacağız” vaadini anımsattı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnafımız, aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek" açıklamasını değerlendirdi. Twitter paylaşımında, "Erdoğan bir vaadimizi daha kopyalamış… Taklitlerinden sakının" mesajını veren Özkoç, Millet İttifakı Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde yer alan, "Şoför esnafının 10 yaşın üzerindeki araçların yenilenmesinde ÖTV almayacağız" vaadini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Twitter hesabında; "ÖTV muafiyeti uygulaması esnafımıza hayırlı olsun. Şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnafımız aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek. Detaylar Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından açıklanacak" paylaşımını yaptı.

Erdoğan'ın bu paylaşımını alıntılayan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Millet İttifakı Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde yer alan "Şoför esnafının 10 yaşın üzerindeki araçlarının yenilenmesinde ÖTV almayacağız" vaadini paylaştı. Özkoç, paylaşımında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Erdoğan bir vaadimizi daha kopyalamış. Aylar önce açıkladığımız ortak politikalarımıza http://turkiyeninmasasi.com adresinden ulaşabilirsiniz. Taklitlerden sakının."