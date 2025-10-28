Engelsiz Bankacılık Hackathonu'nun kazananları belli oldu

ALTERNATİF Bank ve Microsoft Türkiye'nin iş birliğinde, Türkiye'de Engelsiz Bankacılık alanında bir banka ile bir teknoloji şirketi tarafından hayata geçirilen 'Engelsiz Bankacılık Hackathonu' 23-24 Ekim tarihlerinde Microsoft İstanbul Ofisi'nde gerçekleşti. Etkinlikte finale kalan takımlar, erişilebilir finansal çözümler için geliştirdikleri projeleri jüriye sundu ve ödüller sahiplerini buldu.

Toplumun tüm bireyleri için kapsayıcı ve erişilebilir bir bankacılık deneyimi sunma hedefiyle düzenlenen 'Engelsiz Bankacılık Hackathonu' sonuçlandı. 48 saat boyunca 10 takımın kıyasıya yarıştığı etkinlikte ilk üçe giren takımlara ödülleri verildi. Yarışmanın birincisi olan Proteus ekibi 'One for All' projesi ile ödüle layık görüldü. Silent Link ekibi, 'İşaret Diliyle Canlı Çevirme' projesiyle yarışmanın ikincisi olurken Subset takımı ise 'Göz Takip Sistemiyle Bankacılık İşlemlerini Gerçekleştirme' projesiyle yarışmanın üçüncüsü oldu. Yarışmada dereceye giren takımlara ödülleri jüri üyeleri tarafından takdim edildi.

Yarışmaya, Türkiye'nin farklı bölgelerinden 270 takım, 655 kişi başvurdu. Finale kalan 10 takım, iki gün süren yazılım maratonunun sonunda, Engelsiz Bankacılık özelinde geliştirdikleri projeleri sunma fırsatı buldu. Katılımcılar, Microsoft Azure platformu üzerinden engelli bireyler için bankacılık işlemlerini kolaylaştıracak yapay zeka çözümleri geliştirirken, aynı zamanda Alternatif Bank ve Microsoft Türkiye ekiplerinden oluşan 30 kişilik mentor ekibinden de destek aldı.

Projeleri değerlendiren jüri ekibinde, Bulut Teknolojileri Mimari Lideri Barbaros Günay, Alternatif Bank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Bike Tarakcı, Microsoft Erişilebilirlik Yöneticisi Duygu Kayaman, Araştırmacı Yazar Hakan Özgül, İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Çayır, CXO Medya Kurucusu ve CIO Update Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Murat Yıldız, Capital Dergisi Yazı İşleri Müdür Yardımcısı ve CEO Life Dergisi Yayın Yönetmeni Özlem Aydın Ayvacı ile Alternatif Bank Bilgi Teknolojileri ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Zafer Vatansever yer aldı.

Coderspace'in organizasyonunu üstlendiği, teknoloji, yaratıcılık ve sosyal faydayı birleştiren ve teması 'erişilebilirlik' olan bu hackathonda katılımcılar, bankacılık ürünleri ve hizmetlerine erişimi kolaylaştıracak, engelli bireylerin günlük bankacılık deneyimlerini daha verimli hale getirecek yenilikçi çözümler geliştirdi.

Alternatif Bank Genel Müdürü Ozan Kırmızı, etkinlikle ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Microsoft Türkiye ekibi ile hayata geçirdiğimiz Engelsiz Bankacılık Hackathonu, Türkiye'de Engelsiz Bankacılık alanında bir banka ve teknoloji şirketinin iş birliğiyle düzenlenen ilk etkinlik olma özelliğini taşıyor. Biz bu projeyle yalnızca bir yarışma düzenlemedik; aynı zamanda finans, teknoloji ve toplumsal faydanın kesişiminde yeni bir bakış açısı sunduğumuza inanıyoruz. Gençlerin üretkenliği, hayal gücü ve çözüm odaklı yaklaşımları bize geleceğe dair umut verdi. İki gün boyunca genç arkadaşlarımız çok değerli projelere imza attı. Katkı sağlayan tüm ekipleri tebrik ediyor, sektörümüze ilham olmalarını diliyorum."

Microsoft Türkiye Kurumsal Çözüm Satışlarından ve D&I'dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Elif Acar Özgüner, Microsoft'un engelsiz hayatı fonksiyonlarının merkezine koyan bir şirket olduğuna dikkat çekerek "Bugün buradan çıkacak fikirleri hayata geçirme konusunda hevesimiz çok yüksek. Teknolojiyle size ilham vererek, Engelsiz Bankacılık senaryolarını birlikte keşfetmeye çalışacağız. Microsoft olarak, global vizyonumuz gereği bir ürünün tasarımından itibaren onu nasıl daha erişilebilir hale getiririz diye düşünüyor; hayata geçirince testlerini yapıyor, sonrasında da kullanıcılardan geribildirim alarak sürekli olarak nasıl iyileştirebileceğimizi değerlendiriyoruz. Bunun bizim en temel disiplinlerimizden biri olduğunu vurgulamak isterim. Öte yandan ekosistemi çok önemsiyoruz, engelsiz hayatı mümkün kılmak için çözümler geliştiren birçok iş ortağımız var" dedi.

Alternatif Bank Bilgi Teknolojileri ve Operasyon'dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Zafer Vatansever ise "Banka olarak Microsoft Türkiye iş birliğiyle düzenlediğimiz hackathonda, finansal erişimi güçlendirecek ve herkes için kapsayıcı bir bankacılık deneyimini mümkün kılacak çok değerli fikirler ortaya çıktı. Microsoft Azure üzerinden geliştirilen yapay zeka çözümleriyle gençlerimizin erişilebilir teknolojilere nasıl yön verebildiğini görmek gerçekten ilham verici. Fikirleriyle fark yaratan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Alternatif Bank Marka, İletişim, Sürdürülebilirlik ve Müşteri Deneyimi Bölüm Müdürü Hande Yağcı, etkinliğe ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Engelsiz Bankacılık, yalnızca bir sosyal sorumluluk yaklaşımı değil; markamızın ana başlıklarından biri ve geleceğe yönelik stratejik önceliklerimizin merkezinde yer alıyor. Bu hackathon, herkes için erişilebilir finansal çözümler üretme hedefimize gençlerin vizyonunu dahil etmesi bakımından bizim için büyük değer taşıyor. Alternatif Bank olarak, engelleri ortadan kaldıran, kapsayıcı ve insan odaklı bankacılık anlayışını marka kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olarak konumlandırıyoruz. Bu nedenle bugün ortaya çıkan fikirler, yalnızca projelerden ibaret değil; markamızın geleceğine ilham veren güçlü birer adım niteliğinde."

Microsoft'un erişilebilirlik alanındaki ihtiyaçlara yapay zeka temelli çözümler geliştirmek için havacılıktan, bankacılığa ve perakendeye kadar birçok alanda çalıştığını ifade eden Microsoft Erişilebilirlik Yöneticisi Duygu Kayaman ise Microsoft'un görme engellilere yönelik sesli barkod okutma uygulaması SeeingAI'ı tanıttı. Kayaman'ın ardından söz alan Bulut ve Yapay Zeka Yöneticisi Damla Alkan, Microsoft'un erişilebilirlik alanında yürüttüğü etkinliklere ve ücretsiz eğitimlere ilişkin bilgi paylaşımında bulunurken; Veri ve Yapay Zeka Çözüm Mimarı Mustafa Aşıroğlu ise Microsoft Copilot'un içinde gömülü erişilebilirlik araçlarından bahsederek, söz konusu teknolojilerin engelli bireylerin hayatını önemli ölçüde kolaylaştırdığını belirtti. Etkinlikte 'Yapay Zekanın Geleceği ve Robotik' başlıklı bir sunum yapan Microsoft Güney Doğu Avrupa Bölge CTO'su Onur Koç da, insanları makinelerden ayıran en büyük özelliğin merak olduğuna vurgu yaptığı konuşmasında yapay zekanın hızlı gelişimine değinerek gelecekte bizi nelerin beklediğine ilişkin öngörülerini paylaştı.

KATILIMCILARA TOPLAM 180 BİN TL ÖDÜL

Hackathonda birinci olan grup 100.000 TL, ikinci grup 50.000 TL ve üçüncü grup ise Alternatif Bank tarafından verilen 30.000 TL'lik büyük ödülün sahibi oldu.