Engelliler Haftası'nda trafikte farkındalık etkinliği düzenlendi
Aydın Altı Nokta Körler Derneği tarafından Engelliler Haftası kapsamında gerçekleştirilen farkındalık etkinliğinde, sürücülere broşür dağıtılarak görme engelli yayalara öncelik verilmesi istendi. Dernek başkanı Bayram Özen, araçların görme engelliler yürüyüş yoluna park edilmemesini talep etti.
Aydın Altı Nokta Körler Derneği tarafından Engelliler Haftası kapsamında farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğindeki etkinlikte, sürücülere broşür dağıtılarak trafikte görme engelli yayalara öncelik verilmesi istendi.
Dernek başkanı Bayram Özen, araçların görme engelliler yürüyüş yoluna park edilmemesini talep etti.