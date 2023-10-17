Engel tanımayan aşkın madalyası

ANTALYA'da yaşayan para dans milli takım sporcuları Abdulkadir ve Nezihe Koçak Ünal çifti, İtalya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor. Ünal, "Eşimle masa tenisinde tanıştık ama birlikte dans edebileceğimize karar verdik. Bu da bizim aşkımızı güçlendirdi. İtalya'da ülkemizi temsil edip madalyayla dönmek istiyoruz" dedi.

Antalya'da yaşayan Nezihe Koçak, 9 yıl önce masa tenisi eğitimi sırasında kendisi gibi bedensel engelli Abdulkadir Ünal'la tanıştı. Masa tenisinde rakip olan çift, bir süre sonra sevgili oldu. 2016 yılında dans eğitimi alan çift, bu kez partner olarak sahneye çıktı. Abdulkadir Ünal 2018 yılında Slovakya'da düzenlenen 'World Para Dance Sport Cup Kosice' 2 kategorisinde dünya 3'üncüsü, 'Para Dance Sports European Championship' yarışmasında serbest stil kategorisinde Avrupa Şampiyonu, Standart-Latin kategorisinde ise dünya 3'üncüsü oldu. Nezihe Koçak ve Abdülkadir Ünal, 5 Ocak 2019'da Samsun'da düzenlenen Türkiye Para Dans Şampiyonası'nda duo kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. Türkiye Dans Sporları Federasyonu sporcusu olan çift, 9 yıllık beraberliklerinin ardından Haziran 2019'da hayatlarını birleştirdi.

2021 yılında Polonya'da düzenlenen 'Polish Open International Competition Warsaw' yarışmasında 4 kategoride Avrupa 2'nciliği, Almanya'da düzenlenen 'Mainhatten Cup Frankfurt' yarışmasında 4 kategoride Avrupa 2'nciliği, 1 Avrupa 3'üncülüğü elde eden Ünal çifti, 2022 yılında Polonya'da düzenlenen 'Polish Open Warsaw' yarışmasında 2 kategoride Avrupa 2'nciliği, 1 Avrupa 3'üncülüğü, Almanya'da düzenlenen 'Mainhatten Cup Frankfurt' yarışmasında 4 kategoride Avrupa 2'nciliği, Çekya'da düzenlenen 'World Para Dance Sport European Championship Prag' yarışmasında 3 kategoride Avrupa 2'nciliği, 1 Avrupa 3'üncülüğü elde etti. 2023 yılında Slovakya'da düzenlenen 'World Para Dance Sport World Cup Kosice' yarışmasında 2 kategoride Dünya Şampiyonu olan Ünal çifti, Çekya'da düzenlenen 'Prague International Competition' yarışmasında 2 kategoride Avrupa Şampiyonluğu ve 3 kategoride Avrupa 2'nciliği elde etti.

'YURT DIŞINDA BİRÇOK BAŞARIYA İMZA ATTIK'

Abdulkadir Ünal, yaklaşık 15 yıldır parasporların içerisinde olduğunu belirterek, eşi Nezihe Koçak Ünal'la tanışma hikayesini anlattı. Masa tenisi sporu yaptığı sırada eşiyle tanıştıklarını, daha sonra dans etmeye karar verdiklerini söyleyen Abdulkadir Ünal, "Yıllardır birlikte dans ediyoruz. Yurt dışında birçok başarıya imza attık. Hala atmaya devam ediyoruz. En son Slovakya'da düzenlenen Dünya Kupası'ndan 2 altın 1 gümüş madalyayla döndük. Önümüzde, 24 Kasım'da İtalya Cenova'da Dünya Şampiyonası var. Onun hazırlıklarını yapıyoruz. Orada ülkemizi temsil edip madalyayla dönmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'DANS AŞKIMIZI GÜÇLENDİRDİ'

Aşk ve dansın birleşmesiyle güzel başarılar elde ettiklerini anlatan Abdulkadir Ünal, "Aşk ve dans, aşkın ta kendisi. Eşimle masa tenisinde tanıştık ama birlikte dans edebileceğimize karar verdik. Bu da bizim aşkımızı güçlendirdi. Birlikte yapabildiğimiz en güzel şeylerden biri. Partnerli danslar hep etkileşimle güzelleşen danslar. Birlikte o enerjiyi de yakaladığımız için her şey ortaya güzel çıktı. Güzel de devam ediyor. Bundan sonra daha güzel olacak" diye konuştu.

Nezihe Koçak Ünal ise eşiyle 3 yıldır milli sporcu oldukları için çok mutlu olduğunu söyleyip, dansın aşk işi olduğunu belirterek, "Dansı çok iyi icra ettiğimizi düşünüyorum. Önümüzde Dünya Şampiyonası var. Orada da inşallah güzel sonuçlar elde edeceğimize inanıyoruz. Slovakya'da 2 altın 1 gümüş madalya aldık, ama orada ilk defa birlikte yarıştığımız kategoride altın madalya aldık. Bu bizi daha çok şevklendirdi. İnşallah darısı Dünya Şampiyonası'na" dedi.