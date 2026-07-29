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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: "TPAO'nun Kerkük'teki BP ortaklığı, enerji iş birliğinde stratejik bir adım"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: 'TPAO'nun Kerkük'teki BP ortaklığı, enerji iş birliğinde stratejik bir adım'
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Kerkük'teki yaklaşık 3 milyar varil potansiyele sahip BP ortaklığına katılımının, "enerji diplomasısının yanı sıra Türkiye ile Kerkük arasındaki tarihi ve kültürel bağları da güçlendirecek stratejik bir adım" olduğunu belirtti. Bayraktar, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa ile bölgenin kalkınması ve istikrarına yönelik ortak projeleri de değerlendirdiklerini açıkladı.

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Kerkük'teki yaklaşık 3 milyar varil potansiyele sahip BP ortaklığına katılımının, "enerji diplomasısının yanı sıra Türkiye ile Kerkük arasındaki tarihi ve kültürel bağları da güçlendirecek stratejik bir adım" olduğunu belirtti. Bayraktar, Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa ile bölgenin kalkınması ve istikrarına yönelik ortak projeleri de değerlendirdiklerini açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından Türkiye Petrolleri'nin Kerkük'teki 3 milyar varil potansiyelli BP ortaklığına katılımına ilişkin açıklama yaptı. Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Kerkük, sadece zengin enerji kaynaklarıyla değil, asırlardır süren ortak tarihimiz, kültürümüz ve sarsılmaz gönül bağlarımızla kalbimizde yer alan stratejik bir merkezdir. Dün Türkiye Petrolleri'nin Kerkük'teki 3 milyar varil potansiyelli BP ortaklığına katılımı, enerji diplomasimiz kadar, Kerkük ile aramızdaki köklü tarihi ve kültürel bağlar açısından da önemli bir adımdır.

Anlaşmanın ardından Kerkük Valisi Sayın Mehmet Seman Ağa ile bir araya gelerek bölgenin kalkınması ve istikrarı için yapabileceğimiz projeleri değerlendirdik. Ortak tarihimizden aldığımız ilhamla Irak'ın istikrarına, ülkemizin enerji geleceğine katkı sunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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