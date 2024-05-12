Üye Girişi
Haberler

Endonezya'da trafik kazasında 11 öğrenci hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde meydana gelen trafik kazasında çoğu öğrenci 11 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi yaralandı. Kazanın nedeni hala araştırılıyor.

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde meydana gelen trafik kazasında çoğu öğrenci 11 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi yaralandı.

Batı Cava eyaleti polis sözcüsü Jules Abraham Abast, yaptığı açıklamada, aralarında lise öğrencileri ve öğretmenlerin bulunduğu 61 kişiyi taşıyan otobüsün, mezuniyet kutlamasının ardından Bandung bölgesinden Depok'ta bulunan liseye dönüş yolunda kaza yaptığını belirtti.

Abast, kontrolden çıkan aracın şerit değiştirerek birkaç arabaya, motosiklete ve son olarak da bir elektrik direğine çarptığını kaydetti.

Kaza sonucu 9 kişinin olay yerinde, 2 kişinin kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiğini söyleyen Abast, yaralanan 53 kişinin hastaneye sevk edildiğini ve yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğunu aktardı.

Abast, "Kazanın nedenini hala araştırıyoruz ancak ön soruşturma otobüsün frenlerinin arızalandığını gösteriyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Endonezya trafik Dünya Güncel Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın cevapsız bıraktığı soru: Koruma sayınız arttı mı?

 Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

 DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

Bakmadan Geçme

FATİH KARAGÜMRÜK- GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Maçı canlı (HD) izleme linki! 26 Ocak hangi burç? 26 Ocak'ta doğanlar hangi burç oluyor? 26 Ocak tarihi hangi burç olur? Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücrete zam yapılacak mı, yüzde kaç zam yapılacak? Kamuda tasarruf paketi nedir? Kamuda tasarruf paketinin kuralları nasıl olacak? 12 Mayıs hangi burç? 12 Mayıs'ta doğanlar hangi burç oluyor? 12 Mayıs tarihi hangi burç olur? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 12 Mayıs Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 12 MAYIS PAZAR 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? ANNELER GÜNÜ MESAJLARI 2024: En iyi, en duygusal, güzel, anlamlı anneler günü mesajları! Bugün anneler günü mü? Bugün anneler günü kutlanıyor mu, kutlanacak mı? Anneler günü ne zaman 2024? Eurovision 2024 hangi kanalda? Eurovision 2024 nerede yayınlanıyor, nereden izlenir? Eurovision'da kim birinci oldu? Eurovision Şarkı Yarışması Finali'nde hangi ülke birinci oldu? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 12 Mayıs dün gece deprem mi oldu? Resmi Gazete bugün (12 Mayıs) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Gönül Dağı Reyhan kimdir? İpek Uzkalan kaç yaşında, nereli? Gönül Dağı Reyhan karakteri gerçekte kim? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 11 Mayıs İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek

Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title