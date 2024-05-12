Endonezya'da trafik kazasında 11 öğrenci hayatını kaybetti

Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde meydana gelen trafik kazasında çoğu öğrenci 11 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi yaralandı.

Batı Cava eyaleti polis sözcüsü Jules Abraham Abast, yaptığı açıklamada, aralarında lise öğrencileri ve öğretmenlerin bulunduğu 61 kişiyi taşıyan otobüsün, mezuniyet kutlamasının ardından Bandung bölgesinden Depok'ta bulunan liseye dönüş yolunda kaza yaptığını belirtti.

Abast, kontrolden çıkan aracın şerit değiştirerek birkaç arabaya, motosiklete ve son olarak da bir elektrik direğine çarptığını kaydetti.

Kaza sonucu 9 kişinin olay yerinde, 2 kişinin kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiğini söyleyen Abast, yaralanan 53 kişinin hastaneye sevk edildiğini ve yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğunu aktardı.

Abast, "Kazanın nedenini hala araştırıyoruz ancak ön soruşturma otobüsün frenlerinin arızalandığını gösteriyor." ifadesini kullandı.