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Endonezya'da sel ve heyelan: Ölü sayısı 41'e yükseldi

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Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinde yaşanan sel ve heyelan sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi. Sel nedeniyle birçok ev sular altında kalırken, bazı binalar da ağır hasar gördü. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinde sel ve heyelan nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 41'e yükseldi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü Abdul Muhari, selin yaklaşık 200 evi sular altında bıraktığını ve bazı binaların ağır hasar gördüğünü belirtti.

Batı Sumatra Afet Zararlarını Azaltma Ajansı Başkanı Ilham Wahab da arama kurtarma görevlilerinin bölgede daha fazla cesede ulaştığını ve hayatını kaybedenlerin sayısının 41'e yükseldiğini ifade etti.

Kayıp olduğu bildirilen 17 kişi için arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğünü aktaran Wahab, kötü hava koşullarının çalışmaları engellediğini kaydetti.

Merapi Yanardağı'nın patlaması sonucu biriken kaya, kül ve toprak yığınının muson yağmurları nedeniyle kayması ve sel, can kayıplarına yol açmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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