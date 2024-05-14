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Endonezya'da Merapi Yanardağı Patlaması Sonucu Can Kaybı 50'ye Yükseldi

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Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinde, Merapi Yanardağı'nın patlaması sonucu oluşan seller ve heyelanlar nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 50'ye çıktı. Sel ve heyelanda 7 kişinin daha cesedine ulaşıldı. Can kayıplarının çoğu Agam ve Tanah Atar bölgelerinde gerçekleşti. Arama kurtarma çalışmaları kötü hava koşulları nedeniyle durduruldu.

Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinde, Merapi Yanardağı'nın patlaması sonucu biriken kaya, kül ve toprak yığınının muson yağmurları nedeniyle kayması ve oluşan sellerden dolayı yaşamını yitirenlerin sayısı 50'ye çıktı.

Ulusal Afet Yönetim Ajansından yapılan açıklamaya göre, Batı Sumatra'da sel ve heyelan nedeniyle 7 kişinin daha cesedine ulaşıldı.

Sel ve heyelanda şimdiye kadar 50 kişi hayatını kaybederken, 37 kişi yaralandı. Can kayıplarının çoğu Agam ve Tanah Atar bölgelerinde gerçekleşti.

Eyalet genelinde 3 bin 396 kişi yerinden olurken, 27 kişi ise halen kayıp durumda bulunuyor.

Kötü hava koşulları nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına ara verildi.

Afetten etkilenen bölgelerde seyyar mutfak ve mobil su arıtma tesisleri kuruldu.

Merapi Yanardağı'nın patlaması sonucu biriken kaya, kül ve toprak yığınının muson yağmurları nedeniyle kayması ve oluşan seller, can kayıplarına yol açmıştı. Çok sayıda ev su altında kalmış, bina ve iş yerleri zarar görmüştü.

Endonezya'da, Sumatra Adası'nın batısında yer alan Merapi Yanardağı ilk kez 3 Aralık 2023'te patlamıştı. Yanardağın, ilkinden bu yana yüzlerce kez patlaması sonucu bölge sakinlerinin, patlama merkezinden 4,5 kilometre yarıçapındaki alana girmesi veya burada faaliyette bulunması yasaklanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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