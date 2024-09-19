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Tek rakip Arda'lı Real Madrid! Fenerbahçe'den inanılması zor başarı

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Fenerbahçe, 32 maçlık yenilmezlik serisiyle Avrupa'da Real Madrid'in ardından ikinci sıraya yerleşti. Son yenilgisini 316 gün önce Trabzonspor'a karşı alan sarı-lacivertli takım, bu başarısıyla dikkat çekiyor.

Galatasaray derbisi öncesi Kasımpaşa'yı da mağlup edip yoluna devam eden Fenerbahçe, yenilmezlik serisini 32 maça çıkarıp kulüp rekorunu kırmıştı.

EN SON 316 GÜN ÖNCE YENİLDİLER

Avrupa'da 185 takım arasında Real Madrid'in ardından ikinci sıraya oturan sarı-lacivertliler, kırılması zor bir rekora imza attı. Son yenilgisini 316 gün önce Trabzonspor'a karşı alan Fenerbahçe, 32 maçlık namağlup serisiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Avrupa'nın 10 büyük liginde ikinci takım olarak dikkat çeken Fenerbahçe, Real Madrid'in ardında ikinci sırada yer alıyor. İspanyol devinin 37 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor.

Avrupa'da yenilmezlik serileri şöyle;

  • Real Madrid 37
  • Fenerbahçe 32
  • Man. City 27
  • Sporting 26
  • Feyenoord 24
  • Leipzig 14
  • Juventus 12
  • PSV 12
  • Arsenal 10
  • Alkmaar 10
Tek rakip Arda'lı Real Madrid! Fenerbahçe'den inanılması zor başarı
Haberler.com / İsmail Elal - Spor

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Yorumlar (1)

Perwer:

Yenilmezlik yok ama başarı da yok, şampiyonlar Ligi yok, şampiyonluk yok, kupa yok vs. Ne anladım bu işten

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