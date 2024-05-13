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Endonezya'da Lav Selleri: Ölü Sayısı 44'e Yükseldi

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Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinde meydana gelen lav sellerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükseldi, 15 kişi ise kayıp. Arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ÇEKİM TARİHİ: 12 Mayıs 2024

Lav sellerinden ve kurtarma çalışmalarından çeşitli görüntüler

Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinde etkili olan lav sellerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükseldi, 15 kişi ise kayıp.

Bölge Afet Yönetimi ve Afet Müdahale Kurumu Acil Durum Birimi Başkanı Fajar Sukma, Pazartesi günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, kayıp kişileri arama ve kurtarma operasyonunun kaldığı yerden devam ettiğini söyledi.

Sukma, arama ve kurtarma görevine askerler, polisler, afet kurumu personeli ile arama ve kurtarma ofisinin katıldığını belirtti.

Bölge Afet Yönetimi ve Afet Müdahale Kurumu Kıdemli Basın Memuru Muharrindo Idwan ise seller hakkında daha sağlıklı bilgi sağlamak üzere Tanah Datar bölgesinde bir bilgi merkezinin kurulduğunu ifade etti.

Cumartesi günü akşam saatlerinde yağan yağmur Marapi ve Singgalang yanardağlarındaki soğuk lavları sürükleyerek Tanah Datar, Agam ve Pariaman ile Padang Panjang kasabalarını vuran soğuk lav sellerine yol açmıştı.

Ölü sayısı daha önce 37 olarak bildirilmişti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Batı Sumatra'dan bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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