Endonezya'da Lav Selleri: Ölü Sayısı 37'ye Yükseldi

CAKARTA, 13 Mayıs (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Sumatra eyaletinde Cumartesi günü etkili olan lav sellerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi, 17 kişi ise kayıp.

Bölge Afet Yönetimi ve Afet Müdahale Kurumu Acil Durum Birimi Başkanı Fajar Sukma, Pazar günü telefonda Xinhua'ya yaptığı açıklamada, Cumartesi günü akşam saatlerinde Marapi Yanardağı'nın eteklerine sağanak yağmur yağdığını, bunun ise Tanah Datar ve Agam bölgelerini vuran soğuk lav sellerini tetiklediğini söyledi.

Bölge Afet Yönetimi ve Afet Müdahale Kurumu Kıdemli Basın Memuru Muharrindo Idwan ise afette yaralanan 16 kişinin bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındığını belirtti.

Idwan, Xinhua'ya verdiği demeçte, "Söz konusu bölgelerde kayıp kişiler için en az iki bilgi merkezi kurduk. Bölgeden sürekli yeni bildirimler geldiğinden kayıp sayısı değişebilir" dedi.

Yetkili, "Lav selleri gece saatlerinde bölge sakinlerinin uyuduğu esnada meydana geldi. Birçok bina sular altında kaldı" diye ekledi.