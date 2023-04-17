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Endonezya'da Bayram Trafiğini Hafifletmek Adına Motosikletliler İçin Ulaşım Ücretsiz

Endonezya'da Bayram Trafiğini Hafifletmek Adına Motosikletliler İçin Ulaşım Ücretsiz

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CAKARTA, 17 Nisan 2023 (Xinhua) -- Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki Tanjung Priok Yolcu Limanı'nda ücretsiz ulaşım sağlayan bir gemideki motosikletler, 17 Nisan 2023.

CAKARTA, 17 Nisan 2023 (Xinhua) -- Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki Tanjung Priok Yolcu Limanı'nda ücretsiz ulaşım sağlayan bir gemideki motosikletler, 17 Nisan 2023.

Hükümet, Ramazan Bayramı boyunca otoyolda trafik sıkışıklığını önlemek için motosiklet kullananlara ücretsiz olarak ulaşım kolaylığı sağlıyor. (Fotoğraf: Veri Sanovri/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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