En fazla yağış alan kentte su tasarrufu çağrısı

TÜRKİYE'nin yıllık ortalama 2 bin 400 kilogram yağış oranıyla en çok yağış alan ili olan ve her yıl yaşanan sel, heyelan, taşkınlarla gündeme gelen Rize'de su sıkıntısı başladı.

TÜRKİYE'nin yıllık ortalama 2 bin 400 kilogram yağış oranıyla en çok yağış alan ili olan ve her yıl yaşanan sel, heyelan, taşkınlarla gündeme gelen Rize'de su sıkıntısı başladı. Belediye halkı su tasarrufuna çağırdı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı, Afet Yönetimi Enstitüsü ve İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, "Karadeniz'de eğim çok fazla, dereler çok kısa, çok hızlı bir şekilde yağan yağmurlar denize karışıyor. Toprak derinliği çok az. Yer altı suyu neredeyse hiç yok. Su kullanımı konusundaki bu çağrıların tüm yıl boyunca yapılması lazım" dedi.

Türkiye'nin yıllık 2 bin 400 kilogram yağış oranıyla en çok yağış alan ili olan Rize'de su sıkıntısı yaşanıyor. Kentte son aylarda azalan yağışlar, su seviyesinin düşmesine ve içme suyu kaynaklarının azalmasına yol açarken, kuraklık tehlikesini de beraberinde getirdi. Su tutulan göletlerin bulunmadığı kentte arıtılan dere suyu kaynakları, içme suyu şebekesine veriliyor. Kentte içme suyu sorununa çözüm için akar yüzey suların biriktirileceği gölet projesi hazırlandı. Rize Belediyesi ile Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından kentte 2 yıl önce projelendirilen Andon Vadisi üzerinde yapılacak olan 'Su Göleti' projesi' ile şehrin su sıkıntısı çözülüp kesintisiz bir içme suyuna kavuşturulması hedefleniyor.

"Yıllık toplam yağış Doğu Karadeniz'de Rize'de 2 ton. Onu görenler 'burası ne kadar sulak, her tarafı şarıl şarıl su' diye düşünüyor ama aslında doğru değil. Karadeniz'de eğim çok fazla, dereler çok kısa, çok hızlı bir şekilde yağan yağmurlar denize karışıyor. Toprak derinliği çok az. Yer altı suyu neredeyse hiç yok. O yüzden Karadeniz'de 3-5 gün yağmadığı zaman kurak olur. Su kullanımı konusundaki bu çağrıların tüm yıl boyunca yapılması lazım. Bizde bazen 'kuraklık var, dikkat edin, suyu düzenli kullanın' dediğiniz zaman insanlar; 'su bitecek, tamamen susuz kalacağız deyip halılarını, perdelerini indirip yıkamaya da kalkabilir'. Panik havası yaratmak gibi tehlikeli bir yanı da var. O yüzden su kullanımı, suyu tasarruflu kullanmak her zaman öğretilmesi anlatılması gereken durum"