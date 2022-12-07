Emniyetten Kolombiya'da ele geçirildiği iddia edilen 4,9 tonluk kokain ile ilgili açıklama Açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, Mersin'de yakalanan M.K. ile Kolombiya soruşturmasına konu olan Murat K'nin aynı kişiler olmadığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, Mersin'de yakalanan M.K. ile Kolombiya soruşturmasına konu olan Murat K'nin aynı kişiler olmadığı bildirildi.

Başkanlığın sosyal medya hesaplarından, 2020'de Kolombiya'da ele geçirildiği iddia edilen 4,9 tonluk kokainle ilgili Türkiye'de yürütülen çalışmalar hakkında açıklama yapıldı.

Kolombiya Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, 9 Haziran 2020'de Buenaventura limanında, Türkiye'ye gitmekte olan iki konteyner içinde 4,9 ton kokain yakalandığına yönelik açıklama yapıldığı hatırlatıldı.

Açıklama öncesi Kolombiya yetkili makamları tarafından Türkiye'ye herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmadığı ve kontrollü teslimat talebinde bulunulmadığı aktarılan açıklamada, Twitter açıklaması sonrası konuyla ilgili bilgi ve belge toplama çalışmalarına başlandığı belirtildi.

Açıklamada, Dışişleri Bakanlığının ilgili birimleri, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol ve Dış İlişkiler Daire Başkanlıkları ile polisiye iş birliği sürdürülen birçok ülke aracılığıyla operasyonun detaylandırılmasına çalışıldığı aktarıldı.

EGM İnterpol Europol Daire Başkanlığı tarafından 18 Haziran 2020'de Kolombiya İnterpol'ünden olayla ilgili bilgi istendiği, Kolombiya yetkilileriyle video konferans yapılmasının kararlaştırıldığı kaydedilen açıklamada, Kolombiya Narkotik Biriminden Albay Fabio Ojeda ile 25 Haziran 2020'de video konferans toplantısı yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu toplantıda Albay Ojeda tarafından, yakalamanın aslında 3 Nisan 2020'de gerçekleştiği, yakalanan kokainin kauçuk granül maddesine emdirilmiş olarak görüldüğü, kriminal incelemenin uzun sürdüğü, granül maddesine emdirilmiş kokain maddesi tespit edilince operasyonun açıklandığı, herhangi bir Türk vatandaşı tespitlerinin olmadığı, Balkan uyuşturucu kartellerinin bir sevkiyatının olabileceğini düşündükleri ifade edilmiştir."

Türk hukuk sisteminin, Twitter mesajı, söylenti, dedikodu veya sözlü görüşmeye değil, resmi ve yazılı belgeye dayandığı vurgulanan açıklamada, bu nedenle Kolombiya'da iddia edilen yakalamaya ilişkin belgelere ulaşılması için çabaların artırıldığı belirtildi.

Elde edilen belgeler doğrultusunda, 24 Ağustos 2020'de, Kolombiya'da yakalanan kokain maddesinin, Türkiye'de alıcısı olduğu tespit edilen İstanbul merkezli şirketin yetkilileri Murat K. ve arkadaşları hakkında, İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma açıldığı hatırlatıldı.

EGM İnterpol Europol Daire Başkanlığı ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı olmak üzere ulusal, uluslararası birimler aracılığıyla çok sayıda yazışma ve görüşme gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kolombiya'ya adli istinabe talebi yapıldığı bilgisi verildi.

Twitter açıklamasının ardından Kolombiya'ya, Başkanlık irtibat görevlisi atanmasına yönelik çalışmalara başlandığı, pandemi nedeniyle Kolombiya tarafından yapılan akreditasyon işlemlerinin uzamasından dolayı, personelin 15 Haziran 2021'de Kolombiya'da görevine başladığı belirtildi.

İrtibat görevlisi tarafından 29 Temmuz 2021'de Kolombiya yetkililerinden polisiye işbirliği kapsamında, olaya ait Kolombiya kriminal ekspertiz raporu temin edildiği aktarılan açıklamada, "29 Eylül 2021 tarihinde Kolombiya Ulusal Polis Teşkilatı narkotik birim komutanı Tümgeneral Herman Alejandro Bustamente Jimenez, Başkanlığımıza ziyarette bulunmuş ve kendisinden yürüttükleri soruşturmaya ilişkin detaylar istenmiştir. General Jimenez de yakalamayla ilgili herhangi bir şüpheliye işlem yapmadıklarını ifade etmiştir." denildi.

Çalışmalarla ilgili Başkanlığın sosyal medya hesaplarından kamuoyunu bilgilendirici mesajlar paylaşıldığı, bu paylaşımlarda, Kolombiya'nın adli yardımlaşma talebine cevap vermediğinin belirtildiği hatırlatılan açıklamada, şöyle devam edildi:

"Bir yayın organınca, 17 Kasım 2021'de aktardığımız bilginin yanlış olduğu ve aslında Kolombiya adli makamlarının cevabı gönderdiğine ilişkin bir haber yapılmıştır. Kolombiya Büyükelçiliğimizden temin edilen belgelerle haberin doğru olmadığı ve Kolombiya'nın cevap vermediği yine 17 Kasım 2021'de ortaya konmuş, ilgili medya organı özür dileyerek haberini yayından kaldırmıştır."

"Şüphelilerin tamamı sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklanmıştır"

İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 11 Ocak'ta operasyon yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aralarında Murat K'nin de olduğu 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin tamamı sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklanmıştır.

23 Haziran 2022 tarihinde Kolombiya adli makamları, İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının adli istinabe talebine cevap vermiştir. İstinabe evrakında, Kolombiya kriminal ekspertiz raporu da bulunmaktadır. Yakalanan kokainin paketler halinde değil, kauçuk granül yükünün içine emdirilmiş durumda olduğu tespit edilmiştir. Bu ekspertiz raporunda, iki konteynerdeki toplam kauçuk granül yükünün 1733 çuvalda 51 ton 900 kilogram olduğu, iki konteynerden sadece 5'er çuvalın numune için alındığı, 10 çuvaldan toplam 189,6 gram kokain maddesi elde edildiği bildirilmiştir. Evrak içerisinde, diğer çuvallardan numune alındığına veya inceleme yapıldığına ilişkin bilgi bulunmamaktadır.

8 Temmuz 2022 tarihinde İstanbul Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesinde sanıkların yargılamalarına başlanmıştır. 5 Ekim 2022 tarihinde yapılan duruşmada 10-23 Kasım 2022 tarihinde ise aralarında Murat K'nin de bulunduğu 6 sanık tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır."

Açıklamada, Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından 4 Ekim'de Mersin limanında bir konteynerde 48 kilogram kokain ele geçirildiği, olaya ilişkin 5 kişinin gözaltına alındığı ve şüphelilerden birinin adının M.K. olduğu bilgisi verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bazı çevreler tarafından, bu operasyonda yakalanan M. K.'nin, Kolombiya soruşturmasında yakalanan ve tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Murat K. ile aynı olduğu konusunda kamuoyuna yanlış bilgilendirme yapılmıştır. Mersin'de yakalanan M.K. ile Kolombiya soruşturmasına konu olan ve operasyon günü cezaevinde tutuklu bulunan sanık Murat K. aynı kişiler değildir.

Kolombiya soruşturmasındaki sanıkların tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılması, beraat ettikleri anlamına gelmemektedir. Yargılama Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesinde sürmektedir.

Türkiye'nin özellikle narkotik madde ticaretine dönük gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası büyük operasyonlar üzerinden kafa karışıklığı oluşturmaya çalışmak ve günlük tartışmaların malzemesi haline getirmek üzüntü vericidir. Beklentimiz, tüm çevreler tarafından narkotik birimlerine moral, güç ve destek verilmesidir.

Diğer taraftan, hemen her raporumuzda ve açıklamamızda gündeme getirdiğimiz bir konu olan, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile doğrudan bağlantılı olduğu tespit edilen FETÖ, PKK ve PYD'nin elde ettiği haksız kazançlara sessiz kalınması yerine, bunların ön plana çıkarılması gerektiği düşünülmektedir."