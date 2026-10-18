Emniyet ve jandarma, geçmiş yıllara ait 60 cinayeti bu yılın dokuz ayında aydınlattı

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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Emniyet ve jandarma ekipleri geçmiş yıllara ait 60 cinayeti aydınlattı

Bu yılın dokuz ayında, geçmiş yıllarda işlenen cinayetlerden 35'i emniyet, 25'i jandarma sorumluluk bölgesinde aydınlatıldı ?

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi:

"Cinayet işleyip izini kaybettirdiğini, aradan zaman geçtiği için artık bulunamayacağını düşünenler büyük bir yanılgı içerisinde"

(Cem Dağıstanlı/Ankara)

2- TBMM'de bu hafta

Genel Kurul'da Türk Kızılay Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek, tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi ele alınacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunuş yapacak

(Ahmet Buğra Olaç/TBMM)

3- Türkiye, gelecek yıl ulaştırma programlarına 1 trilyon liranın üzerinde ödenek ayırdı

2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre demir yolu ulaşımı, kara yolu ulaşımı, bilgi ve iletişim, deniz yolu ulaşımı ile kombine taşımacılık, lojistik ve tehlikeli mal taşımacılığı programları arasında en yüksek pay 514 milyar 941 milyon 311 bin lirayla demir yolu ulaşımına ayrıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"Bakanlık olarak 2026'da milli bütçeden aldığımız yatırım payı yaklaşık 525 milyar liradır. Bu sene yaptığımız ve yapacağımız açılışların tutarı 605 milyar liranın üzerinde olacak"

"Hazineden aldığımız her kuruşu vatandaşımızın hizmetine dönüştürüyoruz. Sene sonuna kadar hizmete açacağımız birçok projemiz olacak"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

4- Gelecek yılın bütçesine pay gelirlerinden 778,9 milyar lira katkı sağlanacak

Bütçeye, 2027'de genel bütçeli idarelere ait paylar kapsamında 710,7 milyar lira, devlet payları kapsamında da yaklaşık 68,2 milyar lira gelir sağlanması bekleniyor

Pay gelirleri arasında 435,1 milyar lirayla Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kesintisi ve 76,7 milyar lirayla GSM işletmelerinden alınan Hazine payları öne çıkıyor

(Mert Davut/Ankara)

5- İstanbul'un küresel hava ulaşımındaki önemi daha da artacak

Airbus Pazar Analizi ve Tahminleri Başkan Yardımcısı Antonio da Costa:

"Türkiye'nin hava ulaşımında güçlü bir büyüme potansiyeli bulunuyor. İstanbul'un uluslararası hava trafiğinde giderek daha önemli bir konuma ulaşmasını bekliyoruz"

Airbus Türkiye Başkanı Simon Ward:

"Şimdi Türk yapımı eğitim jeti HÜRJET'i İspanya'ya ihraç ediyoruz. Artık sadece ürün almakla kalmıyoruz, ürünleri ihraç da ediyoruz. Bence bu ortaklık unsuru, büyüme göreceğimiz alanlardan biri olacak"

(Gökhan Yıldız-Mehmet Selçuk Güçlü/İstanbul)

6- Fed'e ilişkin "şahin" beklentiler ve küresel büyümeye yönelik endişeler emtia piyasasını baskıladı

Bu hafta gümüşün onsu 55,4 dolarla, platinin onsu 1598,20 dolarla 3 ayın en düşük seviyesini görürken paladyumun onsu ise 1092 dolarla Ağustos 2025'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

7- ABD'deki ara seçimlerin ardından ticaret savaşlarının yoğunlaşması öngörülüyor

Marmara Üniversitesi Uluslararası Politik Ekonomi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzu Al:

"ABD'de ara seçimlerden sonra ticaret savaşlarının sertleşmesi şaşırtıcı olmaz. Pek çok ülke için üretim kapasitesi, teknoloji altyapısı, enerji dönüşümü ve kritik ham madde güvenliği Çin'le kurulan ilişkiye bağlı hale geldi. ABD'nin tarifeleri, teknoloji sınırlamalarını, yaptırımları ve vergi araçlarını birlikte kullanması bu nedenle tesadüf değil"

"Çin hala küresel üretim sisteminin ana merkezlerinden biri. Elektronikten bataryaya, güneş panelinden nadir elementlere kadar birçok alanda Çin kapasitesi olmadan dünya ekonomisinin aynı hızda işlemesi zor. İç talepteki zayıflama ve üretim fazlası ise Çinli şirketleri dış pazarlarda daha agresif hale getiriyor"

(Yunus Türk/İstanbul)

8- Uzmanlar, okullarda şiddeti önlemede aile-okul işbirliğinin önemini anlattı

Psikiyatri uzmanı Dr. Orçun Ortaköylü:

"Öğretmenlerin, öğrencide ani davranış değişikliklerini, tehditleri, öfke patlamalarını veya şiddet içerikli söylemleri gözlemlemesi, olası bir vakayı önceden fark etmesi bakımından çok önemlidir. Bu durumları fark etmek, olası vakaların yarısından fazlasının engellenmesinde çok kritik bir rol oynuyor"

Eğitim uzmanı Banu Yapıcı:

"Okul güvenliğinde en kritik sorunlardan biri, yalnızca riskin varlığı değil o riske ilişkin bilginin müdahale edebilecek kişilere zamanında ulaşmamasıdır"

(İlyas Kaçar/İstanbul) (Fotoğraflı)

9- Sağlıklı Menopoz Okullarında 101 bin 761 kadına eğitim verildi

Sağlık Bakanlığınca 81 ilde kurulan Sağlıklı Menopoz Okullarında kadınların menopoz dönemini daha bilinçli ve sağlıklı geçirmelerine destek olmak amaçlanıyor

Okullarda yürütülen eğitim faaliyetleriyle kadınların menopoz dönemindeki değişiklikleri doğru tanımaları, belirtileri sağlık profesyonelleriyle değerlendirmeleri ve yaşam boyu sağlıklarını korumaya yönelik farkındalık kazanmaları hedefleniyor

(Duygu Yener/Ankara)

10- 3 boyutlu biyoyazıcıyla "melanom" tedavisine yönelik "mikroiğne yaması" geliştirildi

İstanbul'daki üç üniversiteden bilim insanlarının geliştirdiği 3 boyutlu biyoyazıcıyla üretilen mikroiğne temelli yama, melanom tedavisinde kemoterapi ile fototermal tedaviyi aynı platformda birleştirerek ilaçların doğrudan tümör bölgesine ulaştırılmasını ve tedavinin lokal etkinliğinin artırılmasını hedefliyor

SABİOTEK Direktörü Prof. Dr. Cem Bülent Üstündağ:

"Yaklaşımımızın uzun vadeli hedeflerinden biri, tümörün cerrahi olarak çıkarılmasının ardından bölgede kalabilecek kanser hücrelerine karşı lokal ve tamamlayıcı bir tedavi seçeneği geliştirmek. Fototermal etki ile kemoterapötik etkinin birlikte kullanılması sayesinde kalan tümör hücrelerinin ortadan kaldırılmasına yönelik sinerjik bir strateji oluşturmayı amaçlıyoruz"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Daskyleion Antik Kenti'ndeki fırında 2 bin 600 yıllık karbonlaşmış tohumlar bulundu

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Manyas Gölü'nün kıyısında yer alan antik kentteki kazılarda ortaya çıkarılan fırında bulunan karbonlaşmış tohumlar, o dönemin beslenme ve mutfak alışkanlıklarına ilişkin ipuçları veriyor

Kazı ekibinde yer alan uzman arkeolog Yeşim Kirman:

"Bu tohumlar 2 bin 600 yıldır toprağın altında karbonlaşmış halde korunmuş. Normal şartlarda organik bir malzemenin korunması çok zordur ama kapalı bir tabakadaysa biz karbonlaşmış halde ele geçirebiliyoruz"

(Miraç Kaya/Balıkesir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- ASIRLIK MEKTEPLER - "Atatürk" adının verildiği ilk lise, 141 yıldır eğitim meşalesini taşıyor

"Ankara İdadisi" adıyla 1886'da kurulan Ankara Atatürk Lisesi, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan köklü geçmişiyle Türkiye'nin eğitim ve kültür hafızasını geleceğe taşımaya devam ediyor

Okul Müdürü Adil Yaman:

"Okulumuz 1938'de Ulu Önder Mustafa Kemal'in ismini alarak Atatürk Lisesi oluyor. Türkiye'de Atatürk isminin verildiği ilk okul olarak biz anılıyoruz bu yüzden. Ancak Ulu Önder okulumuzun açılışını göremiyor"

"Ankara Atatürk Lisesi Türkiye'nin kuruluş taşlarında, her adımda izi olan bir okuldur"

(Şeyma Güven/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Beşiktaş ile Trabzonspor, 144. kez karşılaşacak

Rekabette 53 yılı aşkın sürede oynanan 143 mücadelenin 57'sinden siyah-beyazlı ekip, 49'undan ise bordo-mavili takım galip ayrıldı

Beşiktaş, Trabzonspor karşısında 200. kez gol sevinci yaşamak için sahada olacak

Bordo-mavili ekibin ligde Beşiktaş'ı konuk ettiği maçlarda 24-15 üstünlüğü bulunuyor

(Metin Arslancan/İstanbul) (Grafikli)

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Kaynak: AA