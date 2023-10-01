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Emniyet Genel Müdürlüğü Önünde Bombalı Saldırı Anı Kamerada

Emniyet Genel Müdürlüğü önünde düzenlenen bombalı saldırı anı, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Patlamanın ardından vatandaşların kaçıştığı görüldü. Ayrıca canlı bombanın kendini patlattıktan sonra diğer teröristin polislerle çatıştığı anlara ait sesler, cep telefonu görüntülerine yansıdı.