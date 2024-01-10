Emlakçı, birlikte yaşadığı kadını öldürdü ve intihar etti

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde emlakçı Osman Davras (48), birlikte yaşadığı Özge Gülenyüz'ü (34) tabancayla öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, saat 14.30 sıralarında Acarlar Mahallesi Güneş Sokak üzerindeki Özge Gülenyüz'e ait giyim mağazasında meydana geldi. Emlakçılık yapan Osman Davras, birlikte yaşadığı belirtilen Özge Gülenyüz ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Osman Davras, yanındaki tabancayla Özge Gülenyüz'ü ensesinden vurdu. Davras, ardından aynı tabancayla kendi başına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Davras ile Gülenyüz'ün cenazeleri olay yerindeki incelemelerin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.(DHA)