Eminönü'nde Yılbaşı Alışverişi Yoğunlaşıyor

Özkan ÖZGER / YENİ yıla saatler kala, yılbaşı alışverişini son ana bırakanların adresi Eminönü oldu.Kuruyemiş, kahve, lokum alışverişi için Eminönü'nü tercih edenler yoğunluk oluşturdu.

Yılbaşına saatler kala yeni yılı evinde karşılamak isteyenlerin alışveriş adresi Eminönü'ydü. Vatandaşlar kuruyemişte karışık çerezi tercih ederken, lokum ve kahve almayı da ihmal etmedi. Esnaf ise alışveriş yoğunluğundan memnundu.

"KARIŞIK ÇEREZ TERCİH EDİLİYOR"

Esnaf Muhittin Tan "Şu günlerde biraz yoğunluk var çerezde var o da yani. Bir sene boyunca bekledik başladı bir yoğunluk. Çerez satıyoruz. Karışık çerez tercih ediliyor, fındık tercih ediliyor, antep fıstığı tercih ediliyor, soslu mısır, tuzlu fıstık, hurması, inciri, kayısısı hepsi tercih ediliyor. Fiyatlar her zamanki gibi aynı. 300 liraya çerez, 500 liraya antep fıstığı, 430 liraya var fıstık bu şekilde." dedi.

Esnaf Mehmet Memiş ise, "Şöyle söyleyeyim düne kadar çok güzel bir yoğunluk vardı iş çok çok iyiydi. Çok şükür iyi geçti. Ama bugün itibarıyla söylerseniz kalan saatlere bakarak da olsun. İnsanlar daha çok evinde hazırlık yapmaya veya mekanlarında hazırlık yaptıkları için bugün fazla olmaz açıkçası. Saat dörtten sonra hiç olmaz ama genel olarak sorarsanız güzel iş oldu. En çok bildiğimiz klasik beyaz peynir, çeçil, zeytin çeşitleri, işte içerden sucuk, tereyağı, tulum en çok gidenler bunlar." diye konuştu. Esnaf Hasan Akbulut ise, "Yoğunluk şu an sabah saatleri olmasına rağmen az ama akşama doğru yoğunluğun artmasını bekliyoruz. Çifte kavrulmuş fındıklı lokum tercih ediliyor. Kilo fiyatı 100 lira. Antep fıstıklı lokumlarımız var kilo fiyatı 200 lira. Yani fiyatlarımız uygun." dedi.

"AİLE ARASINDA TV KARŞISINDA GEÇİRECEĞİZ"

Eminönü'ne alışveriş için gelen Adil Taşkıner, "Kahve aldık dostlarımıza. Çorum'dan geliyoruz. Her geldiğimizde uğrarız buraya. Akşam için kuruyemiş alacağız. Kendi aramızda ailecek kutlayacağız." dedi. Mustafa Değerli ise, " Akşam evde eğlenmek için birşeyler aldık. Akşam menüde hindi var, biraz çerez var, içecekler var. Bu akşamı öyle evde geçirmeyi düşünüyoruz. Barış olmasını diliyoruz ülkemiz için dünya için. İnsanların huzuru, sağlık, mutluluk, barış dolu bir dünya istiyoruz yani başka bir şey istemiyoruz." diye konuştu. Gülsima Şafak, "Karışık kuruyemişten aldım. İçinde neler var fındık var, kaju var, bir de şam fıstığı var. Biraz tuzlu tabi ama yapacak birşey yok. Daha şimdi alışverişe çıktım bakacağız."dedi.Birsen Çay ise, "Kestane aldık. Bir de karışık çerezden aldık; kaju, badem, Antep fıstığı, bu orta derece lüksün bir altı oluyor artık. Çok birşey alışveriş yapamadık açıkçası ama aile arasında çerezle televizyonun başında geçireceğiz, pahalı." şeklinde konuştu.